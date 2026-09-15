Valve travaille toujours sur la prochaine version de sa console portable Steam Deck. La crise de la RAM pouvait faire craindre un frein au projet, mais visiblement il n’en est rien.

Ça ne vous a pas échappé : la crise de la mémoire RAM a impacté tout le secteur des nouvelles technologies. Smartphones, ordinateurs, périphériques de stockage, cartes graphiques… Les barrettes de RAM sont loin d’être les seules à avoir vu leur prix augmenter significativement. Une situation qui a poussé Valve à faire exploser le prix de sa console Steam Deck lors de sa remise en stock fin mai 2026. Dans le même temps, la Steam Machine, très attendue, décevait énormément de joueurs avec son tarif trop élévé pour les performances offertes.

Le problème, c’est que la crise de la RAM ne semble pas près de s’améliorer de sitôt, au contraire. Dans ces conditions, qu’en est-il du projet Steam Deck 2 ? Son développement n’est pas un secret, mais peut-être que la firme tablait sur un retour à la normale assez rapide pour ne pas être obligée de revoir ses plans ? D’après Pierre-Loup Griffais et Jeff Leinbaugh, développeurs chez Valve, rien ne change.

Le Steam Deck 2 est toujours dans les cartons de Valve, crise de la RAM ou non

À la question « est-ce que la pénurie actuelle de RAM impacte les plans de Valve concernant le Steam Deck 2 », la réponse est : « Pas vraiment. Nous avons déjà évoqué notre volonté de veiller à ce qu’il y ait une amélioration des performances très nette pour un produit tel qu’un futur Steam Deck, et je pense que notre point de vue reste inchangé », résume Griffais.

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« Il s’agit simplement d’analyser la situation actuelle et de déterminer comment et quand nous pourrons proposer un produit de ce type. Mais d’après ce sur quoi nous travaillons, tant en ce qui concerne l’expérience utilisateur que le produit que nous essayons de créer, les objectifs sont très similaires », poursuit-il.

Si l’on lit entre les lignes, on peut cependant imaginer que la fenêtre de sortie envisagée pour le Steam Deck 2 a pu être repoussée. L’augmentation du prix du Steam Deck a fait chuter ses ventes de 80 %. Valve n’a clairement pas envie de se retrouver dans une situation similaire en sortant une nouvelle console portable trop vite, trop chère.

Source : IGN