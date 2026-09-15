La GoPro HERO13 Black est de retour à petit prix, c’est maintenant ou jamais !

Normalement en vente à 449,99€, la GoPro HERO13 Black est actuellement à prix cassé sur AliExpress. En cumulant l’offre en cours avec le code promo PHD30, vous pouvez vous l’offrir à 245 € seulement ! C’est plus de 200 € de réduction !

GoPro HERO13 Black

Le French Week continue sur AliExpress. Du 14 au 20 septembre, le géant du e-commerce brade de nombreux produits à l’aide de codes promo cumulables avec les différentes offres en cours. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix !

Habituellement en vente au prix conseillé de 449,99 €, la GoPro HERO13 Black est en ce moment affiché à 275,07 € sur Aliexpress. Et durant le French Week, grâce au code PHD30 à renseigner dans le panier, vous profitez de 30 € de réduction supplémentaire. Le prix de la caméra d’action chute donc à seulement 245,07 €. En plus, comme le produit est certifié Marque +, vous pouvez effectuer votre achat en toute sécurité. La livraison est gratuite et rapide puisqu’elle se fait directement depuis la France.

Pour rappel, voici les différents codes à renseigner dans votre panier jusqu’au 20 septembre sur AliExpress :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06
  • 11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20
  • 30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Quelles sont les caractéristiques de la GoPro HERO13 Black ?

Ne vous fiez pas à son format compact pour la juger, la GoPro HERO13 Black embarque tout ce qu’il faut pour produire des images particulièrement détaillées. Elle vous permet notamment de filmer en 5,3K à 60 images par seconde, tandis que la partie photo permet de capturer des clichés en 27 MP.

Nul besoin d’être un professionnel de la vidéo pour obtenir un résultat bluffant, grâce à la stabilisation HyperSmooth 6.0, les secousses et vibrations sont absorbées. Le rendu est fluide, même lorsque vous filmez en mouvement.

La grande nouveauté de cette génération c’est que vous pouvez opter pour un objectif ultra grand-angle, un objectif macro, un module anamorphique ou encore un support pour les filtres ND. La GoPro HERO13 Black est donc plus polyvalente.

La présence de 2 écrans, une à l’avant et l’autre à l’arrière, vous permet de vérifier ce que vous filmez. Cette caméra est par ailleurs étanche jusqu’à 10 mètres sans caisson. Elle est donc parfaitement adaptée aux activités nautiques comme aux tournages en extérieur.

Enfin, GoPro a revu l’autonomie avec sa batterie Enduro de 1 900 mAh. Cela vous offre jusqu’à 58 % d’autonomie en plus par rapport à la génération précédente.


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