Steam Machine : Valve est-il en train de se tirer une balle dans le pied en vendant sa console aussi cher ?

Après des mois de spéculation, Valve a enfin révélé le prix et la date de sortie de la Steam Machine. Il faudra ainsi compter 1039 € au grand minimum pour s'offrir une version très limitée et sans manette du PC de salon. C'est tout de même un peu cher pour un appareil censé démocratiser le gaming sur PC.

C'est la fin d'une arlésienne qui a duré plusieurs mois. Finalement, Valve n'aura pas opté pour une annonce en grandes pompes, se contentant d'un petit billet de blog pour dévoiler l'information que tout le monde attendait. Ces dernières semaines, de nombreux indices ont laissé entendre que la sortie de la Steam Machine était imminente. Mais il y a encore quelques jours, alors que nous savions que le lancement n'allait pas tarder, nous n'avions toujours aucune idée du prix.

C'est désormais chose faite. Dès aujourd'hui et jusqu'au jeudi 25 juin, les inscriptions à la liste d'attente sont ouvertes sur le site de Steam. Pour rappel, Valve a cette fois décidé de mettre en place un système de tirage au sort parmi les premiers arrivés pour éviter les ruptures de stock. La bonne nouvelle est donc qu'a priori vous n'aurez pas à attendre trop longtemps avant de mettre la main dessus. La mauvaise, c'est qu'encore faut-il pouvoir se l'offrir.

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Sans surprise, la Steam Machine coûte beaucoup trop cher

Venons-en au cœur du sujet. Valve a également dévoilé le prix de sa Steam Machine. Et comme on pouvait malheureusement s'y attendre, celui-ci n'est pas tendre avec nos portefeuilles. Crise de la RAM oblige, l'époque où l'on spéculait que le PC de salon coûterait entre 600 et 800 € est bien loin derrière nous. Voici les prix officiels affichés par Valve :

Steam Machine 512 Go de stockage : 1039€

1039€ Steam Machine 512 Go de stockage + Steam Controller : 1108€

1108€ Steam Machine 2 To de stockage : 1359€

1359€ Steam Machine 2 To de stockage + Steam Controller : 1428€

Alors voilà. Pour un PC qui, d'après les premières reviews, serait légèrement moins puissant qu'une PS5, il faudra compter au grand minimum 1000 €. Et pas question d'avoir une manette en plus à ce prix.

« Le prix auquel nous vendons nos produits dépend directement du coût de ces composants. », se justifie Valve dans son billet de blog. « Nous pensions avoir une vision solide de l'évolution de ces coûts au fil du temps lorsque nous avons commencé nos approvisionnements pour la Steam Machine en 2023. […] L'année écoulée a marqué une rupture rapide et importante, spécialement en ce qui concerne les composants de mémoire vive et de stockage. »

Mais qui va acheter la Steam Machine à ce prix ?

Alors certes, on veut bien admettre que les prix de la mémoire ont atteint des sommets ces derniers mois et que produire n'importe quel appareil à un prix décent dans ces conditions relève de l'impossible. Reste que la question se pose : qui est la cible de la Steam Machine ? Rappelons la promesse initiale de celle-ci : empaqueter toute la puissance d'un PC gaming (milieu de gamme, mais tout de même) dans un petit cube facile à ranger à côté de son salon, sans avoir à se farcir le fastidieux montage et la configuration de ce dernier. Autrement dit, Valve cible directement les joueurs consoles, frustrés de ne pas avoir accès au catalogue PC, mais qui, pour des raisons de coûts ou de praticité, ne souhaitent pas passer de l'autre côté de la barrière.

Mais ça, ça fonctionnait lorsque la Steam Machine devait coûter quelques centaines d'euros. Dans les faits, en achetant PS5 Slim et Nintendo Switch 2 à leurs prix actuels, donc après la hausse, on paye à peine plus cher qu'une Steam Machine avec 512 Go de stockage. Avec deux manettes dans le lot. Ça pique. Restent alors peut-être les joueurs PC qui souhaitent profiter du confort de leur canapé. Ce à quoi on pourrait leur répondre que les solutions de stream tout à fait performantes et surtout gratuites existent. Et alors, il n'y a plus grand-monde à qui vendre la Steam Machine.

Pour autant, on ne doute pas vraiment que le PC de salon va se vendre comme des petits pains. Mais ce qui est sûr, c'est que Valve a raté une occasion en or de venir bousculer un marché console sclérosé depuis 20 ans.