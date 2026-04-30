Bientôt des Steam Deck en stock ? Valve y travaille “d’arrache-pied”

Face à la pénurie de Steam Deck, Valve confirme qu'elle cherche à vendre de nouveau sa console portable. Mais avec la crise de la mémoire RAM, c'est bien plus facile à dire qu'à faire.

Steam Deck rupture de stock
Crédits : capture d'écran Phonandroid

Il suffit de regarder l'image servant d'illustration principale à cet article pour s'en rendre compte : dans de nombreuses régions du monde, la console portable Steam Deck de Valve est introuvable. Et ce même si vous choisissez la variante sans chargeur dans la boîte. Nous autres européens sommes pour l'instant mieux lotis que nos voisins américains ou asiatiques, mais ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde soit concerné.

Vous connaissez forcément la cause de cette pénurie. La fameuse crise de la mémoire RAM qui affecte au final n'importe quel appareil électroniques ou presque.  Le Steam Deck n'est donc pas épargné. Conscient du problème, Valve ne semble pas se tourner les pouces en attendant que ça passe tout seul. Lors d'une interview avec nos confrères d'IGN, on apprend que les équipes aimeraient que l'on puisse acheter leur console.

Valve affirme vouloir remettre des Steam Deck en vente, mais quand ?

Inutile d'y aller par quatre chemins, on ne sait pas quand Valve trouvera une solution. En revanche, il est certain que l'entreprise en cherche une : “Nous n'avons pas vraiment de détails précis à partager à ce sujet, mais c'est un point sur lequel nous travaillons d'arrache-pied. Et comme vous le savez, il y a actuellement de nombreux facteurs à prendre en compte, notamment les difficultés d'expédition, ainsi que les pénuries de mémoire et tout le reste“, explique Pierre-Loup Griffais de chez Valve.

Lire aussi – La fenêtre de sortie du Steam Deck 2 se précise, à moins que la crise de la mémoire ne vienne contrarier les plans de Valve

Parmi les pistes envisagées, la firme souhaite travailler avec davantage de fournisseurs de composants pour le Steam Deck. Cela lui donnerait plus de latitude pour palier une éventuel pénurie chez l'un d'eux. À ce stade, il s'agit simplement d'une volonté affichée. Rien n'indique combien de temps cela prendra, ni même s'il s'agit d'une solution réalisable en l'état.

Source : IGN


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