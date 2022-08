Précommande Splatoon 3 sur Switch : où l’acheter au meilleur prix ?

Splatoon est en train de devenir au fil des épisodes une saga phare pour Nintendo. Son concept très simple et divertissant et son look coloré plait autant aux petits qu’aux grands. Cinq longues années après la sortie de Splatoon 2, déjà sur Nintendo Switch, voici le troisième épisode disponible en précommande avec une sortie officielle le 9 septembre 2022. Dans cet article, nous allons vous donner des conseils pour trouver le revendeur où trouver le jeu au meilleur prix.

SPLATOON 3 : OÙ L'ACHETER AU PRIX LE MOINS CHER ?

Si vous avez acheté votre Nintendo Switch dès sa sortie, vous avez sûrement joué à Splatoon 2 qui était l’un des premiers gros jeux disponibles. Cinq ans plus tard, voici le troisième opus de cet excellent jeu multijoueur de tir à la troisième personne. Il est disponible en précommande chez de nombreux revendeurs. Son prix de lancement officiel est de 59,99 euros. Vous le trouverez à ce prix sur le Nintendo eShop. Mais le jeu est disponible chez d’autres revendeurs sur internet à des tarifs bien plus intéressants.

Le jeu est notamment disponible chez Micromania à 59,99 euros mais avec 10 euros en bon d’achat et un sac Splatoon 3 offerts si vous commander avant le 7 septembre. Chez Cdiscount, il est en vente à 49,99 euros, ainsi qu’à la Fnac mais avec une trousse Splatoon 3 offerte. Chez Boulanger, vous le trouverez pour 49,49 euros. Pour le trouver encore moins cher, vous pouvez vous rendre sur Amazon qui le propose à 44,99 euros.

Mais la palme de la meilleure offre revient actuellement à E.Leclerc qui fait une offre à 44,49 euros pour le jeu accompagné d’un notebook Splatoon 3.

L’action de Splatoon 3 se déroule à Cité-Clabousse dans le désert de la contrée Clabousse. Au menu : nouvelles armes, nouvelles actions et stages inédits. Vous retrouverez aussi des nouveaux styles vestimentaires pour vous distinguer des autres joueurs pendant les combats en ligne.

Comme dans les précédents épisodes, le but est d’encrer la plus grande partie du terrain de votre couleur dans des matchs à 4 contre 4. Pour se faire, vous pouvez tirer avec votre pistolet en utilisant votre forme humaine ou vous transformer en calamar.

De nombreux modes de jeu existent pour diversifier les parties. Il existe un mode histoire solo, Le Retour des mammifériens, ainsi qu’un mode coopératif intitulé Salmon Run.

Vous l’aurez compris Splatoon 3 est l’opus le plus complet et le plus déjanté de la saga. Il est idéal pour jouer en famille ou avec des amis.

