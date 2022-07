Précommande Nintendo Switch OLED Splatoon 3 : où l’acheter au meilleur prix ?

La Nintendo Switch OLED est sortie le 8 octobre 2021 et voici sa première édition spéciale disponible en précommande et qui sortira officiellement le 26 août 2022. Son design très coloré est basé sur le jeu Splatoon 3 qui sortira le 9 septembre 2022, soit 2 semaines plus tard. Cette console collector est déjà en précommande chez les principaux sites de commerce en ligne comme la Fnac, Cdiscount, Micromania ou encore Amazon.

💰 Nintendo Switch OLED Splatoon 3 : Où la précommander au prix le moins cher ?

La Nintendo Switch OLED édition spéciale Splatoon 3 est prévue pour le 26 août 2022 mais vous pouvez déjà la précommander sur de nombreux sites de e-commerce. Son prix officiel de lancement est à 359,99 euros mais il est déjà possible de se la procurer pour moins de 330 euros. Voici donc la liste des sites où la trouver au meilleur prix.

🤔 Quelles sont les particularités de la Nintendo Switch OLED Splatoon 3 ?

La Nintendo Switch OLED est sortie en octobre 2021 en deux versions avec des couleurs assez passe-partout puisque le premier modèle reprenait les couleurs traditionnelles bleu et rouge de la Nintendo Switch originelle et le deuxième modèle était une version blanche très sobre. Pour cette nouvelle version, Nintendo propose un design beaucoup plus coloré en raccord avec l’esprit du jeu Splatoon 3. Le dock est blanc avec des graffitis gris clair et une grosse tache de peinture jaune. Les joy-cons sont violet et jaune-vert avec à nouveau une impression de graffitis typiques du jeu.

Détail important à rappeler : le jeu Splatoon 3 n’est pas inclus dans ce pack. Pour les fans de la saga Splatoon, il faudra attendre le 9 septembre 2022 avant de pouvoir se procurer le jeu. Au même moment, vous pourrez aussi craquer pour la manette Switch pro Splatoon 3 ainsi que la pochette officielle Splatoon 3 pour ranger votre Switch. Ils reprennent tous les deux le même design et les mêmes couleurs que l’édition spéciale de la console.

🎮 Qu’en est-il du jeu Splatoon 3 ?

Le jeu Splatoon 2 avait marqué les esprits car il s’agissait d’un des premiers jeux disponibles quelques semaines après la sortie de la Nintendo Switch. Son concept fun et coloré avait séduit les petits et les grands. La suite était donc grandement attendue. Les fans ont du faire preuve de patience puisqu’il aura tout de même fallu attendre plus de 5 ans avant de voir arriver le troisième épisode de Splatoon. Les inconditionnels de la saga ne seront pas perdus puisque le jeu reprend le principe de deux équipes de 4 joueurs qui se battent pour peindre la plus grande partie du terrain de jeu aux couleurs de leur équipe. De nouveaux niveaux, de nouvelles techniques de jeu et une toute nouvelle campagne solo vous attendent pour de nombreuses heures de jeu endiablées avec vos amis en mode multijoueur.

