Cette souris sans fil Logitech pour PC/Mac est à un petit prix

Super bon plan pour celles et ceux qui veulent une souris sans fil à un petit prix ! Lors d'une vente flash à durée indéterminée, la Logitech M171 bénéficie d'une réduction de près de 50% chez Amazon.

Après le clavier sans fil MX Keys Mini à prix réduit, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la marque Logitech de faire l'objet d'une vente flash sur le site Amazon. Disponible dans un coloris blanc, la souris sans fil Logitech M171 est vendue par le fameux site de commerce en ligne au prix de 8,99 euros au lieu de 15,99 euros.

Cela fait une remise de 7 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais. Pour rappel, la livraison à domicile est gratuite chez Amazon si le montant du panier est supérieur à 35 euros d'achats.

Alimentée par une pile de type AA et fournie avec un mini-récepteur USB, la Logitech M171 idéale pour les ambidextres a été conçue pour être compatible avec les appareils fonctionnant sous les systèmes Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android. À propos de ses autres points forts, la souris sans fil est équipée d'un suivi optique avec connexion 2.4 GHz, d'un bouton Marche/Arrêt, d'une molette de défilement, de la mise en veille automatique et d'une portée sans fil de 10 mètres. Pour terminer, la souris M171 de Logitech affiche des dimensions de 97.7 x 61.5 x 35.2 mm et un poids estimé à 70 grammes.