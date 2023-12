Compatible PC/Mac, cette souris sans fil Logitech est à un tout petit prix

Amazon profite des derniers jours de l'année 2023 pour proposer à ses membres une vente flash sur une souris sans fil de la marque Logitech. Compatible notamment sur PC et Mac, la Logitech Wireless Mouse M185 est à moins de 8 euros seulement.

Si vous êtes à la recherche d'une souris sans fil à petit prix et de la marque Logitech, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le célèbre site e-commerce effectue une vente flash sur la Logitech M185. Affichée à 9,99 euros au cours des 30 derniers jours, la souris Logitech Wireless Mouse M185 voit son tarif diminuer à exactement 7,80 euros. La livraison du produit peut se faire gratuitement en point relais même si le montant de l'article est inférieur à 35 euros d'achat.

Disponible dans un coloris gris/noir, la Logitech Wireless Mouse M185 est une souris sans fil qui a la particularité d'avoir une forme confortable et incurvée. Fournie avec un nano-récepteur USB, la souris de la marque suisse a l'avantage de convenir aux droitiers comme aux gauchers et d'être dotée d'une technologie sans fil avancée 2.4 GHz garantissant une connexion puissante et fiable.

Prête à l'emploi, la souris signée Logitech est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Linux. Elle fonctionne instantanément lorsque vous connectez le récepteur USB à votre PC de bureau ou à votre ordinateur portable. D'ailleurs, le récepteur USB offre une connexion fiable jusqu’à 10 mètres.

D'un poids estimé à 75 grammes, la souris M185 est alimentée par une pile de type AA (incluse) dont l'autonomie peut atteindre les 12 mois grâce à un bouton marche/arrêt et un mode d'économie d'énergie de mise en veille automatique. Enfin, l'accessoire affiche des dimensions de 99 x 60 x 39 mm.