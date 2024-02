Le clavier sans fil Logitech MX Keys Mini est à un super prix

Vous êtes à la recherche d'un très bon clavier sans fil ? À l'occasion d'une vente flash, Amazon vous offre la possibilité de vous procurer le Logitech MX Keys Mini à un super prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La marque Logitech est à l'honneur durant les ventes flash d'Amazon. Parmi la sélection de produits concoctée par le célèbre site e-commerce, on retrouve notamment un excellent clavier sans fil. Disponible dans son coloris gris foncé, le Logitech MX Keys Mini est vendu à 74,99 euros au lieu de 89,99 euros ; soit 15 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme un clavier minimaliste et compact, le MX Keys Mini de Logitech a l'avantage d'être compatible avec les systèmes d'exploitation Apple macOS, iOS, Windows, Linux et Android. Concrètement, le clavier peut être utilisé avec un ordinateur de bureau, un PC portable, un smartphone ou bien une tablette. Il peut rester alimenté jusqu'à 10 jours avec une charge complète ou pendant une durée maximale de 5 mois avec le rétroéclairage éteint.

L'accessoire dispose d'une connexion sans fil Bluetooth Low Energy, des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux, d'une portée sans fil de 10 mètres, des capteurs de proximité des mains activant le rétroéclairage, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, un commutateur Marche/Arrêt, et des témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie.