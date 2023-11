Belle affaire sur le site Amazon ! À l'approche du Black Friday, la souris sans fil Logitech M220 Silent pour PC/Mac est à moins de 15 euros seulement.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon vous propose de vous procurer une souris sans fil Logitech à moins de 15 euros. Juste avant le Black Friday, la Logitech M220 Silent disponible dans un coloris gris est à 13,90 euros au lieu de 27,99 euros.

Pour information, la remise de 50% est effectuée automatiquement par Amazon. Aussi, même si le montant du produit est inférieur à 35 euros d'achat, la livraison est gratuite en point relais. À titre de rappel, le seuil minimal de commande pour prétendre à la livraison gratuite à domicile est passé à 35 euros depuis la mi-octobre 2023 (au lieu de 25 euros).

Idéale pour les droitiers et les gauchers, la Logitech M220 Silent est une souris sans fil qui est dotée d'une technologie de suivi optique avancée afin de convenir à tous les types de surface. Livrée avec un nano récepteur USB et une pile pré-installée de type AA, la souris Logitech embarque trois boutons, un capteur 1000 PPP, une roulette de défilement 2D, une portée sans fil de 10 mètres grâce au Bluetooth et une autonomie longue durée de 18 mois. Compatible sur Windows et sur Mac, la M220 Silent de Logitech mesure 99 x 60 x 39 mm et affiche un poids de 75,2 grammes.