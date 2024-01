Besoin d'une souris sans fil pour votre Mac ou votre iPad ? Optez pour la Logitech MX Anywhere 3 qui est vendue à prix réduit chez Amazon au cours des soldes d'hiver 2024.

Une souris sans fil Logitech conçue pour Mac et iPad est à l'honneur chez Amazon. Dans le cadre d'une vente flash dédiée aux soldes d'hiver 2024, la Logitech MX Anywhere 3 bénéficie d'une réduction de 25%. Grâce à la remise effectuée par le célèbre site de commerce en ligne, le prix de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 3 for Mac passe ainsi de 79,99 euros à 59,99 euros. L'offre promotionnelle concerne le coloris blanc de la souris Logitech et aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile.

Idéale pour être utilisée avec un MacBook Pro, un MacBook Air, un iMac ou un iPad, la Logitech MX Anywhere 3 for Mac est une souris sans fil compatible avec toutes les surfaces. Elle embarque la technologie Logitech Flow, un suivi laser Darkfield pour un niveau de contrôle sans précédent, ainsi qu'une forme compacte et profilée pour vous faciliter la vie.

L'accessoire dispose d'une double connexion sans fil grâce au récepteur USB ou au Bluetooth, d'une résolution pouvant aller jusqu'à 4000 ppp, d'un défilement ultra-rapide pour encore plus de confort et d'une autonomie avoisinant les 70 jours suivant son utilisation. Pour terminer, la souris signée Logitech affiche des dimensions de 100.5 x 34.4 x 65 mm et un poids de 99 grammes.