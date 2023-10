Amazon France augmente le prix minimal pour la livraison gratuite, en toute discrétion

Mauvaise nouvelle pour les clients français du site Amazon ! En toute discrétion, la plateforme commerciale a décidé d'augmenter le seuil minimal de commande pour prétendre à la livraison gratuite à domicile. Depuis plusieurs jours, le montant est effectivement passé à 35 euros (au lieu de 25 euros, auparavant).

Quelques semaines seulement après les États-Unis, c'est au tour des clients français d'Amazon de voir une augmentation du seuil minimal de commande pour avoir la livraison gratuite. Alors qu'il faut déjà payer un supplément de 3 € pour tout achat d'un livre sur sa plateforme commerciale depuis le 7 octobre 2023, Amazon en a profité pour hausser le montant d'un achat pour bénéficier de la livraison gratuite à domicile, pour toute commande ne contenant pas de livre neuf.

En effet, sur sa page dédiée aux frais et délais de livraison en France métropolitaine et Monaco, il est désormais indiqué que la livraison standard à domicile est gratuite si le total de la commande dépasse les 35 euros (si les articles sont vendus et expédiés par Amazon.fr, ou commercialisés par des vendeurs tiers et expédiés par Amazon.fr.). À l'inverse, des frais de port à hauteur de 2,99 euros ou 3,99 euros sont appliqués en fonction du type de produit (musique, DVD, logiciels, jeux vidéo, alimentaire, smartphone,…).

Amazon : le seuil minimal de commande pour la livraison gratuite est 10 euros plus cher en France

Sur cette même page, nous constatons qu'Amazon mentionne son programme Prime qui permet d'obtenir la livraison gratuite sans minimum d'achat. Pour rappel, Amazon Prime est un abonnement payant qui est proposé au prix mensuel de 6,99 euros ou au tarif annuel de 69,90 euros depuis le 15 septembre 2022.

Avec cette mise en avant de son programme, Amazon inciterait-il les clients français à souscrire à son offre Prime ? Certains adeptes du site e-commerce pourraient être amenés à franchir le pas ou, tout simplement, à changer leurs habitudes de consommation en allant vers d'autres sites concurrents. En France, par exemple, des enseignes comme la Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger imposent un seuil minimal de commande qui est plus bas qu'Amazon.