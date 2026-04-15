Sony va lancer The ColleXion, un casque ultra premium encore plus cher que les AirPods Max 2

Un nouveau modèle de casque audio arrive chez Sony. Positionné sur le segment très haut de gamme, il coûtera plus cher que les déjà bien coûteux AirPods Max 2 d'Apple.

Apple AirPods Max 2
Crédits : Apple

Sony The ColleXion est le nom du prochain casque audio de la marque japonaise. Au moins, celui-ci sera plus facile à retenir qu'avec la nomenclature habituelle du constructeur, qui perd le grand public avec sa suite de lettres et de chiffres qui ne fait de sens que pour les passionnés. Le dernier venu de sa gamme traditionnelle est par exemple le WH-1000XM6, à ne pas confondre bien sûr avec les WF-1000XM6, qui sont eux des écouteurs sans fil.

The ColleXion serait un casque sans fil avec réduction de bruit active et équipé d'un arceau. Il serait vendu dans les coloris noir et blanc au prix de 629 € en France, selon les informations de billbil-kun, source française réputée du milieu, et qui a déjà fait fuiter des informations sur des produits Sony précédemment. On pense par exemple à la révélation du design de la PS5 Pro avant l'annonce officielle, ou plus récemment, au rapport sur l’INZONE H6 Air, un casque gaming avec design ouvert.

Le Sony The ColleXion est plus cher que les Apple AirPods Max 2

Le positionnement tarifaire vise le segment ultra premium. Apple a récemment lancé ses AirPods Max 2, qui coûtent 579 euros, soit 50 euros de moins. En fait, ce casque Sony The ColleXion est aussi cher que le premier modèle des AirPods Max. On se demande bien ce qui va justifier un tel prix. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur les caractéristiques ou le design de l'appareil. Il pourrait offrir la même qualité audio que le WH-1000XM6, mais bénéficier d'une conception et d'une esthétique plus poussées, ce qui justifierait qu'il est présenté par Sony comme un objet de collection, mais il ne s'agit que d'une supposition.

Le Sony The ColleXion sera lancé le 19 mai 2026, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit d'une date pour son annonce ou sa commercialisation. Il peut aussi s'agir des deux, Sony ouvrant parfois les ventes en même temps que l'officialisation. On attend désormais d'autres fuites avant la prise de parole de la marque pour en savoir plus sur cet intrigant casque.


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