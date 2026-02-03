Voici à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM6 de Sony

Presque trois ans après les WF-1000XM5, Sony devrait renouveler ses écouteurs sans fil avec les WF-1000XM6, dont on a de premiers visuels.

Sony pourrait bien être sur le point d'annoncer de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. The Walkman Blog a partagé des visuels des supposés WF-1000XM6, récupérés à partir d'une fiche produit publiée en avance et par erreur par le site de commerce thaïlandais Powerbuy. On y découvre le nouveau design conçu par Sony ainsi que quelques informations techniques sur le produit, comme une certification IPX4 indiquant l'indice de résistance à l'eau.

Premier enseignement, le fabricant a procédé à un changement de design assez important. Les Sony WF-1000XM5 adoptent une forme de haricot, tandis que le nouveau modèle mise sur une conception plus ovale. Il est difficile de se faire une idée précise avec ce type d'images, mais on a l'impression que les écouteurs sont moins bombés et un peu plus en longueur.

Les Sony WF-1000XM6 reviennent au mat

L'autre différence que l'on observe du premier coup d'œil est le retour de matériaux mats, alors que la finition brillante n'avait pas vraiment convaincu sur la génération antérieure. Les coloris sont par contre identiques. On repère la présence de trois microphones externes pour chaque oreillette. Si on ajoute le microphone qui sera sans doute présent en interne, cela porte le total à quatre micros pour chaque écouteur, soit un de plus que pour les WF-1000XM5. On peut donc s'attendre à une meilleure qualité audio et à une réduction de bruit plus efficace pendant les appels.

Les embouts semblent en mousse, comme c'est le cas sur les écouteurs sans fil premium actuels de Sony. La façon dont ils sont assemblés sur les écouteurs diffère par contre par rapport à ce que l'on connait actuellement. Mais on ne peut pas savoir quelles conséquences ce design peut avoir sur le confort ou les performances audio. La plus grande largeur des embouts peut toutefois pointer vers des basses renforcées.

L'étui WF-1000XM6 a lui aussi droit à quelques modifications, et renvoie une bonne impression générale. Il n'est pas évident de constater s'il est plus compact que celui des WF-1000XM5, parfois jugé trop grand pour être facilement glissé dans une poche.