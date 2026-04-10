Sony va lancer l’INZONE H6 Air, un casque gaming avec une particularité surprenante

Le Sony INZONE H6 Air s'apprête à débarquer sur le marché. Ce casque audio gaming mise sur un design ouvert, une anomalie sur ce segment.

Sony a teasé “une nouvelle annonce” pour sa gamme de produits audio gaming INZONE. Le fabricant nous invite le 14 avril 2026 à 18 h pour découvrir de quoi il en retourne. Mais nous savons déjà dans les grandes lignes ce que va officialiser la marque : il s'agira de la sortie du INZONE H6 Air, le premier casque gaming à design ouvert de la marque.

D'après billbil-kun de Dealabs, une source fiable, l'INZONE H6 Air embarque des oreillettes ouvertes et une grille perforée en aluminium. Ce choix de conception permet de faire circuler l'air et le son, fournissant un audio plus naturel qu'avec un casque fermé. L'appareil reprendrait les haut-parleurs du MDR-MV1, un autre casque ouvert de Sony, mais destiné aux professionnels du son. Il offrirait un traitement spatial recréant une expérience 7.1, avec technologie 360 Spatial Sound et profils PlayStation Studios. Il sera intéressant de voir comment Sony gère l'audio spatial sur un tel casque ouvert.

Un casque ouvert gaming, une première chez Sony

Le casque serait plutôt léger, mesuré à 199 g sans micro et 211 g avec micro sur la balance. Un poids justement permis par son design ouvert. Le micro-perche bidirectionnel aurait recours à un algorithme d’IA pour isoler la voix et supprimer les bruits de fond. La connectique devrait être complète, intégrant des ports USB‑C, Audio Box et jack 3,5 mm.

Les casques ouverts sont forcément un peu moins immersifs que les casques fermés, puisque moins isolants, mais disposent tout de même de quelques avantages. Ils peuvent produire une sonorité plus naturelle et une scène sonore plus large. Ils sont aussi généralement plus confortables et donnent moins chaud.

Le Sony INZONE H6 Air serait vendu au prix de 199 euros. Un tarif qui paraît cohérent avec le segment premium qu'il vise, surtout si on a bien les haut-parleurs du MDR-MV1, disponible pour bien plus cher. Forcément, le fabricant doit se fixer une limite, les joueurs étant moins enclins que les pros à investir dans un casque coûteux. Il serait commercialisé dès le 14 avril 2026, dans la foulée de son annonce.