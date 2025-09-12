Trois ans après le XM5, Sony reprend la parole sur les casques à réduction de bruit active avec un successeur très prometteur : le XM6. Nouveau processeur. Nouvelle architecture. Nouveaux transducteurs. Plus de microphones. Et prix en augmentation. Les nouveautés sont nombreuses. Mais le résultat est-il à la hauteur de l’ambition et du tarif ? La réponse est oui. Et on vous explique pourquoi.

En 2022, Sony sortait le WF-1000XM5 (que nous appelons XM5 pour plus de praticité). Remplaçant du XM4, ce casque a beaucoup fait parler de lui parce qu’il ne faisait pas autant l’unanimité qu’un AirPods Max par exemple. La réduction de bruit était meilleure, certes. La signature audio restait inchangée. Mais le prix augmentait, les codecs compatibles étaient moins nombreux et Sony abandonnait l’arceau pliable, certainement pour gagner en robustesse.

Lire aussi – Test Marshall Minor IV : des écouteurs avec beaucoup de tonus mais peu de puissance



Trois ans plus tard, Sony revoit sa copie en profondeur. Avec le WH-1000XM6 (aka XM6), la firme japonaise prouve qu’elle écoute ses utilisateurs, mais aussi ceux qui préfèrent s’équiper chez Apple, Sonos, Bose ou Bowers & Wilkins. Quels sont les changements qui comblent les faiblesses du XM5 ? Quelles sont les améliorations ? Le XM6 est-il une nouvelle référence ou un casque audio haut de gamme comme un autre ? Réponse dans ce test complet.

Le prix public conseillé du WH-1000XM6 s’élève à 449 euros. Il subit donc une inflation de 30 euros par rapport au XM5, lancé à 419 euros. Cela correspond à une augmentation de 7 %. Notez que le WH-1000XM5 est aujourd’hui proposé sous la barre des 300 euros sur la boutique officielle de Sony. Ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix sur le milieu de gamme.

À 449 euros, le XM6 se positionne face à une ribambelle de beaux adversaires : le Sonos Ace et le Bose Quietcomfort Ultra, tous deux vendus à 500 euros, les Sennheiser Momentum 4 et Beat Studio, lancés à 400 euros ou encore le surprenant Px7 S3 de Bowers & Wilkins (430 euros). Nous pourrions également ajouter le Monitor III de Marshall (à 350 euros) et les AirPods Max d’Apple (559 euros), même si la différence de prix est assez importante.

Le WH-1000MX6 est disponible depuis le 15 mai 2025 en France (et partout ailleurs). Vous pouvez le trouver sur les étals de toutes les enseignes de distribution : Boulanger, Darty, Boulanger, Cdiscount, Amazon, LDLC, Cultura, etc. Sans oublier la boutique officielle de Sony. Le XM6 se décline en trois coloris : bleu nuit, noir et « argent platine » (notre modèle de test).

Le casque est livré avec trois accessoires. D’abord, un câble USB-A vers USB-C que nous trouvons (vraiment) trop court pour être pratique. Ensuite un câble jack vers jack (3,5 mm dans les deux cas) pour utiliser le casque en passif. Ce câble est coudé à une extrémité pour éviter les torsions. Enfin, une housse de rangement qui utilise un fermoir magnétique. C’est beaucoup plus pratique qu’avec une fermeture éclair.

Design et contrôle

Démarrons ce test avec le design de ce casque supra-auriculaire. Un design qui reprend en grande partie celui du XM5, avec quelques petites retouches. La principale différence entre les deux générations de casque se situe sur les branches télescopiques : elles peuvent désormais se plier pour réduire l’encombrement du casque. Ainsi la housse de transport est plus petite et entre plus facilement dans un sac à dos. En revanche, nous craignons que le XM6 ait perdu en durabilité avec ce retour au design pliable. En outre, il n’y a malheureusement aucune indication sur la résistance à l’eau (notamment la pluie). C’est dommage.

Les matériaux utilisés ne sont pas tous « nobles » : outre le similicuir pour l’arceau et les coussinets, Sony utilise encore beaucoup de polycarbonate dans certaines parties externes du casque. Cependant, le plastique est ici bien fini et il est plus léger que l’aluminium. En outre, le similicuir semble d’être de très bonne qualité. De rares éléments sont en métal, comme les jointures où les branches se plient. Vous avez un peu de tissu à l’intérieur de chaque écouteur, pour cacher le transducteur et toute l’électronique. Certains pourraient regretter que les matériaux les plus nobles soient aussi les plus discrets. Surtout à ce niveau de prix.

Sur l’écouteur de gauche, vous retrouvez un port jack 3,5 mm pour utiliser le casque en mode passif (ou actif en l’allumant). Et sur l’écouteur de droite, vous avez le port USB-C qui ne sert qu’à la recharge. Il n’est pas possible de brancher le casque en USB-C à une source pour profiter d’une source digitale. En revanche, vous pouvez écouter de la musique pendant la recharge. Remarquez également les nombreuses grilles autour des écouteurs : ce sont des micros. Il y en a 12 en tout.

Grâce à l’utilisation du polycarbonate, le XM6 conserve un poids contenu à 254 grammes. Cela correspond à quelques grammes de plus seulement par rapport au XM5. Les coussinets sont à mémoire de forme, ce qui rend le casque agréable à porter, même avec les lunettes. Le port reste très bon et nous oublions rapidement qu’il est posé sur notre tête. Ce qui est parfait pour des séances d’écoute prolongée. L’arceau est assez rigide : certaines personnes pourraient trouver que le XM6 sert un peu trop la tête. Mais, cela lui donne cependant une très bonne tenue, même si vous faites du sport avec.

Les contrôles du casque sont « hybrides » : le XM6 combine une surface tactile sur l’écouteur de droite et deux boutons matériels sur les tranches pour allumer le casque et activer la réduction de bruit active. Notez que vous pouvez aussi paramétrer un accès rapide à un ou deux services de streaming musical. Cinq services sont pris en charge : Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music, Endel. Il en faudrait un peu plus.

Avec la surface tactile, vous avez accès à de nombreuses fonctions : lecture et pause de la musique, décrocher et raccrocher un appel, contrôle du volume, changer de chanson et même accès à l’assistant vocal préféré. Et petit bonus, on peut même activer temporairement le mode transparence en couvrant toute la surface avec la paume de la main. C’est hyper pratique et très malin. Vous pouvez aussi contrôler certaines fonctions du casque avec l’accéléromètre et en faisant oui ou non de la tête.

Qualité audio

Passons à la partie centrale de ce test : les qualités sonores du XM6. Dans ce domaine, il y a de bonnes surprises… et de très bonnes surprises. La fiche technique du XM6 révèle que chaque écouteur intègre un transducteur de 30 mm de diamètre. Comme pour le XM5. L’annonce de ce chiffre a déclenché des commentaires négatifs : nombreux sont les concurrents à proposer des drivers plus grands. Cependant, ces transducteurs, en forme de dôme et en fibre de carbone, sont positionnés dans des chambres acoustiques plus larges. Résultat : la scène sonore est bien large et toutes les fréquences sont bien représentées.

Le son produit par le XM6 est très naturel, chaleureux, enveloppant. C’est ici que la proposition de Sony se distingue de celle d’Apple avec l’AirPods Max. Ce dernier opte pour une scène plus artificielle où chaque fréquence est optimisée à l’excès. Par défaut, les basses sont ici bien présentes, mais n’étouffent pas les médiums et les aigus. À moins de volume sonore trop haut. Dans ce cas seulement, nous entendons un très léger grésillement. Mais vous n’aurez jamais besoin d’atteindre ce niveau de puissance grâce à l’excellente isolation phonique du XM6.

Transition idéale pour évoquer la réduction de bruit. Le casque profite d’une excellente isolation passive. Mais à cela s’ajoute la fameuse réduction de bruit active qui fait la réputation de Sony. Celle-ci a été largement améliorée depuis le XM5. D’une part, il annule davantage de décibels. Cela veut dire que le casque gère des bruits plus forts et sur des fréquences plus larges. Et d’autre part, le processeur QN3 embarqué est plus rapide à réagir face aux changements sonores de l’environnement. Résultat : la réduction du bruit est exceptionnelle. Et grâce à tous les micros du XM6, le mode transparence est lui aussi très naturel.

Le XM6 est le premier casque de Sony compatible avec la version 5.3 du protocole Bluetooth. Il prend en charge les codecs du standard : AAC et SBC, sans grande surprise. Si vous activez le DSEE Extreme, les morceaux sont légèrement améliorés pour donner une impression « haute définition ». Pour les vrais contenus lossless, vous n’avez en revanche que très peu de choix, puisque le XM6 ne décode que le LDAC, le codec maison de Sony. Et rares sont les services et smartphones à opter pour cette technologie. L’absence des codecs Qualcomm (l’aptX et ses variantes) est un peu décevante. Il ne reste donc plus qu’à attendre l’arrivée du LC3…

Le XM6 prend évidemment en charge l’audio spatial avec le suivi de la tête. Mais, comme pour le codec lossless, le XM6 ne comprend que la norme maison de Sony : le 360 Reality Audio. Et, plus encore que le LDAC, les sources audio compatibles cette norme sont très rares. L’intention est donc bonne, mais elle ne sert à rien. Au sein de l’application, que nous détaillons dans la partie suivante de ce test, vous disposez d’un égaliseur complet, prenant en charge 10 bandes de fréquence. Les néophytes peuvent utiliser les profils préconfigurés ou un outil appelé « trouvez votre égaliseur » qui peut créer un profil personnalisé. Une bonne idée qui vient s’ajouter à d’autres fonctions grâce auxquelles l’expérience sonore est adaptée à chaque utilisateur.

Terminons cette partie audio par un point d’achoppement : la connexion filaire. Comme tous les casques de Sony précédents, il est possible d’utiliser le XM6 en le branchant à une source audio via son port jack 3,5 mm, réduisant ainsi grandement la latente. Et c’est bien. D’autant que cela fonctionne en mode passif (casque éteint) et en mode actif (casque allumé). Préférez d’ailleurs la seconde, car le mode passif est très moyen (ce qui nous révèle à quel point l’électronique joue un rôle si important dans le rendu audio). Mais ce n’est pas suffisant. Sony aurait dû proposer une connexion filaire numérique avec le port USB-C, parce que la plupart des smartphones sont dépourvus de port jack 3,5 mm.

Interactivité et application

Le XM6 est un casque qui offre toute l’interactivité attendue en 2025. Comme nous l’avons vu précédemment, Le XM6 est le premier casque de Sony qui supporte la version 5.3 de la connexion sans fil Bluetooth, contre 5.2 avec le XM5. Le principal atout est la compatibilité LE Audio, laquelle inclut la connectivité Auracast. Technologie qui révolutionnera clairement les lieux publics, Auracast n’est encore que très rarement exploitée. Mais sa prise en charge rend le XM6 un peu plus « futureproof ». En revanche, le XM6 ne propose pas de mode « faible latence » en Bluetooth : il faut se connecter en filaire pour réduire l’écart.

La connexion du XM6 est bien sûr multipoints. Le casque audio est compatible Fast Pair, passant facilement d’un appareil à un autre s’il détecte une nouvelle source audio. Vous retrouvez également la détection du port pour une mise en pause automatique de la musique si vous retirez le casque. Le XM6 détecte aussi si vous parlez pour réduire le son de la musique et passer en mode transparence. Et le casque peut être contrôlé par l’assistant vocal de votre smartphone.

Le XM6 est « conscient » de son environnement. La réduction active du bruit peut s’adapter en fonction de la quantité de bruit, mais également en fonction de l’immersion voulue par l’utilisateur, ou encore de l’endroit où vous vous trouvez. L’adaptation en fonction de la localisation s’appelle « Scène ». Et elle fonctionne selon des scénarios définis par avance. Ces scénarios comprennent l’arrivée au domicile ou au lieu de travail, le déplacement dans la rue ou dans les transports, ou le fait de réaliser une séance d’exercice (en extérieur ou en intérieur).

Cet outil assez étonnant participe à la gigantesque complétude de l’application Sound Connect qui permet de gérer le XM6 (et tous les autres produits audio de Sony). Nous avons d’ores et déjà évoqué dans ce test cette application, que ce soit pour l’ANC adaptative, les commandes tactiles, ou les profils audio de l’égaliseur. Mais elle ne sert pas qu’à ça : mise à jour du firmware, activation ou non des différents capteurs, personnalisation des liens avec les applications du téléphone (assistant vocal, service de streaming), gestion des appareils autorisés à se connecter, etc. Cette application est globalement bien faite, se connecte rapidement aux accessoires audio et fourmille d’options. Il ne lui manque plus qu’un peu plus d’intuitivité.

Autonomie et recharge

Finissons ce test en évoquant les problématiques énergétiques. Sony ne communique pas officiellement sur la batterie intégrée à son XM6, ni même la puissance acceptée pour la charge. La marque japonaise préfère annoncer une autonomie indicative. Celle-ci atteint 30 heures en écoute musicale continue avec l’ANC activée et 40 heures sans la réduction de bruit active. Et elle atteint 24 heures en conversation continue avec la réduction de bruit.

Selon notre usage, nous avons effectivement atteint (et même dépassé) cette promesse, puisque nous avons atteint 33 heures d’écoute musicale sur une seule charge avec le son à moins de 50 % et l’ANC activée. Attention, la réduction adaptative n’a jamais été activée, ni la détection de la voix (« Parler pour converser »). Le XM6 fait donc aussi bien, voire un petit peu mieux, que la concurrence dans ce domaine, même si, à l’usage, la différence reste anecdotique.

Pour recharger le produit, il faut passer par la charge filaire. Le casque est compatible Power Delivery et accepte une puissance de charge pouvant monter à 21 watts. Selon Sony, le XM6 se recharge entièrement en moins de 3 heures et 30 minutes. Dans la boîte, vous disposez d’un tout petit câble USB-A vers USB-C. Nous avons branché celui-ci à un chargeur 80 watts et nous avons réalisé une charge de 0 % à 100 % en un peu moins de 170 minutes. Cela nous parait assez long, même si la majorité des utilisateurs vont charger le casque la nuit. Voici nos mesures intermédiaires :

15 mn : 11 %

30 mn : 21 %

60 mn : 40 %

90 mn : 60 %

120 mn : 76 %

150 mn : 93 %

Pour soigner sa batterie, le casque cesse de charger à 80 % quand il est allumé et branché en même temps, pour éviter la surcharge. C'est une bonne idée.

Alors, on achète ?

À l’image des écouteurs WF-1000XM5, le WH-1000XM6 est assurément une nouvelle référence sur le marché des casques audio haut de gamme. Il apporte de nombreuses améliorations par rapport au XM5, que ce soit sur la qualité du son, la réduction de bruit active, la praticité et l’interactivité. Le XM6 n’est pas parfait pour autant, que ce soit au niveau des codecs, de l’audio spatial, de la gestion de la latence en Bluetooth, de certains choix sur la connectivité, voire même sur le design. Cependant, malgré ces défauts, il sera bien difficile pour tous les autres concurrents d’aller chercher ce nouveau XM6. Une belle réussite.