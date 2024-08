Ça y est, on sait à quoi va ressembler la PS5 Pro, ces photos dévoilent tout

Les rumeurs autour de la PS5 Pro s'intensifient. Cette fois-ci, les dernières informations concernant la console proviennent du leaker réputé billbil-kun. Sur le site Dealabs, l'insider a partagé un premier aperçu du design de la machine.

Depuis ces dernières semaines, les rumeurs et les indiscrétions autour de la PS5 Pro se sont multipliés à vitesse grand V. Dernièrement, ce sont même des développeurs qui ont vendu la mèche lors de la Gamescon. Dans les travées du salon allemand, ils ont été nombreux à confirmer l'arrivée imminente de la nouvelle machine de Sony.

Ensuite, ce fut au tour de Jeff Grub, informateur réputé, d'annoncer dans un podcast la tenue d'une nouvelle conférence State of Play dédiée à la PS5 Pro vers la fin septembre 2024. Et en ce jeudi 29 août, le leaker billbil-kun a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice.

Depuis plusieurs années maintenant, l'insider français est devenue la bête noire de Sony. Il est notamment passé maître dans l'art de révéler systématiquement à l'avance les jeux offerts chaque mois avec les différents formules du PlayStation Plus.

Nom officiel, design… La PS5 Pro se dévoile enfin

Ses dernières révélations sur la PS5 Pro ne risquent pas d'arranger ses relations avec le constructeur. Sur le site Dealabs, billbil-kun vient de partager de nouvelles informations sur la future console de Sony. Tout d'abord, il affirme avoir la certitude que la machine s'appellera bien PS5 Pro.

Mais ce qu'on retiendra surtout dans son annonce, c'est un premier aperçu du design final de la console. Comme l'explique billbil-kun, il a pu obtenir un visuel de la face avant du carton d'emballage officiel de la PS5 Pro. Pour des questions évidentes de droit d'auteurs, il ne peut pas partager ce visuel. En revanche, lui et Dealabs ont réalisé un croquis pour illustrer le look de la machine.

Comme vous pouvez le voir sur le dessin ci-dessus, le design de la PS5 Pro se rapproche très fortement de celui de la PS5 Slim. On retrouve cette idée de séparer les deux panneaux latéraux en deux, mais cette fois-ci avec trois bandes noires assez larges. Néanmoins, tout semble indiquer qu'il sera possible d'utiliser les façades déjà disponibles sur le commerce sur cette PS5 Pro.

Les deux ports USB Type C et le bouton d'alimentation sont toujours sur la face avant. Concernant son gabarit, billbil-kun affirme que la console sera en toute logique un peu plus imposante que la PS5 Slim. Notez enfin qu'à l'image de la Slim, cette PS5 Pro serait proposée en deux versions, l'une dotée d'un lecteur de disques Blu-Ray et l'autre non. Une manière pour Sony de proposer la console à moindre coût. Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, et ce même si la réputation de billbil-kun n'est plus à faire.

