AirPods Max 2 : Apple dévoile son nouveau casque, qui passe enfin à la modernité. Voici ce qui change

Après qu’Apple a annoncé l’iPhone 17e, ses nouveaux MacBook Air et Pro, ainsi que le MacBook Neo, on aurait pu penser que la firme de Cupertino en avait fini avec les annonces pour ce mois de mars. Mais il s’avère qu’elle avait encore un atout dans sa manche : sa nouvelle génération de casque, les AirPods Max 2.

Apple aime faire sensation. C’est bien pour cela que la marque à la pomme croquée a décidé de profiter du Mobile World Congress de Barcelone pour tenter de lui voler la vedette en annonçant, en parallèle et sur trois jours, ses dernières nouveautés – à savoir ses nouveaux MacBook Air et Pro, ainsi que deux appareils abordables » : l’iPhone 17e et le MacBook Neo, son nouveau modèle de PC portable.

Et alors que l’on aurait pu croire que la firme de Cupertino en resterait là, pour ce mois-ci du moins, la voilà qui se retrouve de nouveau sous les feux des projecteurs en annonçant encore un nouveau produit. Et celui-ci, on ne l’attendait plus : plus de cinq ans après la sortie de la première génération, Apple vient d’officialiser les AirPods Max 2 au détour d’un communiqué.

Apple présente ses AirPods Max 2 : voici toutes les nouveautés

Les AirPods Max ont déjà connu une évolution en 2025, mais elle était plus que timide puisqu’elle se limitait, grosso modo, à la substitution du port Lightning par un port USB-C. Avec les AirPods Max 2, on assiste enfin à une révolution. Sa pierre angulaire ? La puce H2, dont les écouteurs d’Apple – les AirPods, donc – bénéficient déjà depuis plusieurs générations.

C’est de cette fameuse puce H2 que découlent la grande majorité des nouveautés dont sont pourvus les AirPods Max 2. Elle inaugure sur le casque d’Apple des fonctionnalités clés, comme l’audio adaptatif, la détection des conversations, l’isolement de la voix et la traduction en direct – cette dernière étant propulsée par Apple Intelligence.

Tandis que la qualité sonore se voit améliorée grâce à un nouvel amplificateur à haute plage dynamique, la réduction active du bruit gagne elle aussi en efficacité par rapport à la génération précédente (jusqu’à 1,5 fois selon la marque) : les bruits de trains ou de moteurs d’avions n’en sont que davantage réduits. Quant au mode Transparence, qui permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement, il devient plus naturel.

D’autres fonctionnalités inédites profitent également aux AirPods Max 2, telles que les interactions avec Siri (oui en hochant la tête, non en la secouant) ou la Digital Crown comme contrôleur de l’appareil photo. Ce casque nouvelle génération permet également une faible latence – on ne dit pas non au Game Mode – et il prend en charge l’audio sans perte (dit Lossless) via le câble USB-C inclus.

Les AirPods Max 2 sont disponibles dans cinq coloris : bleu, violet, minuit, lumière stellaire et orange. S’ils vous séduisent, sur le papier, sachez qu’ils sont au prix de 579 euros – 50 euros moins chers que les AirPods Max premier du nom à leur sortie. Mais oui ça reste (trop ?) cher. Les commandes commenceront le 25 mars prochain et vous pourrez le tenir entre vos mains dès le mois prochain.