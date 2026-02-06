Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM6 ont une date de sortie, la voici

Après des années d'attente, les successeurs des excellents écouteurs sans fil de Sony, les WF-1000XM5, ont enfin une date de sortie officielle. Bonne nouvelle : vous n'allez pas attendre longtemps.

Les écouteurs Sony WF-1000XM6
Les écouteurs Sony WF-1000XM6 / Crédits : Power Buy

Si la marque Sony est irrémédiablement associée au monde du jeu vidéo avec la PlayStation, les mélomanes n'oublient pas ce qu'elle a fait pour celui de la musique. C'est elle qui a commercialisé le premier walkman (à cassette) en 1979 au Japon, événement qui marqua un tournant technologique majeur. Le fabricant récidive d'ailleurs en 1984 avec le premier lecteur CD portable. Aujourd'hui, il fait plutôt dans les écouteurs et les casques.

Lire aussi – Une grosse mise à jour pour le casque Sony WH-1000XM6 et les écouteurs WF-1000XM5, avec une nouveauté spécialement pour la France

En 2023 débarquent les Sony WF-1000XM5, d'excellents écouteurs sans fil que certains considèrent alors comme la référence en la matière. Environ 3 ans plus tard, on attend avec impatience leur successeur. Il faut attendre début février 2026 pour enfin voir à quoi ressemblent les Sony WF-1000XM6. Forme ovale et boitier au fond plat, les écouteurs se distinguent de la génération précédente. Ne manquait plus qu'une date de sortie officielle. C'est chose faite.

Voici quand sortiront les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM6

Dans une très courte vidéo de 6 secondes publiée sur X (Twitter), on aperçoit la silhouette des écouteurs dissimulée dans le noir. Notons au passage que Sony fait comme si nous ne les avions pas déjà vu en pleine lumière. Annoncée comme “la prochaine génération d'écouteurs“, rien que ça, on apprend que les Sony WF-1000XM6 seront présentés le 12 février à 17h, heure de Paris. Ils devraient être disponibles dans la foulée.

Côté fiche technique, peu de détails ont filtré. On s'attend à ce que la réduction de bruit adaptative soit meilleure qu'avant, de même que le mode transparence. L'addition d'un deuxième microphone aidera. Concernant le prix des Sony WF-1000XM6, rien d'officiel à l'heure actuelle, mais ils devraient être proposés à 299,99 euros. Enfin, rappelons que si nous les avons vu en noir et en blanc, une troisième couleur serait dévoilée.


