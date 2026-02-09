Sony WF‑1000XM6 : quelles nouveautés pour les écouteurs sans fil de Sony ?

La sortie des Sony WF‑1000XM6 est imminente. En plus d'un dessign redessiné, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque vont embarquer plusieurs améliorations par rapport au modèle antérieur, le tout à un prix qui serait un peu plus bas.

Les écouteurs Sony WF-1000XM6
Les écouteurs Sony WF-1000XM6 / Crédits : Power Buy

Il y a quelques jours, Sony teasait le lancement des WF‑1000XM6, ses nouveaux écouteurs sans fil. Le constructeur nous invite le 12 février pour l'annonce officielle du produit, date à laquelle il devrait également être rendu disponible auprès des consommateurs. Mais nous n'avons pas à attendre jusque-là pour en apprendre plus sur l'appareil : le design des WF-1000XM6 a déjà fuité, et nous avons désormais des précisions sur leurs caractéristiques.

D'après Dealabs, les Sony WF-1000XM6 sont équipés d'un nouveau processeur QN3e qui serait trois fois plus performant que celui des WF-1000XM5 sortis en 2023. On attend aussi le passage de six à huit microphones adaptatifs, ce qui devrait contribuer à améliorer l'efficacité de la réduction de bruit. La source évoque également “un nouveau haut‑parleur, un DAC et un amplificateur améliorés” en ce qui concerne la qualité audio.

Une bonne nouvelle pour le prix des écouteurs Sony WF-1000XM6 ?

Comme on l'avait observé avec les précédentes fuites liées au design des écouteurs, Sony a modifié leur form factor et devrait communiquer sur une ergonomie mieux adaptée, avec une gestion du flux d’air optimisée et un guide d’ajustement intégré dans l’application. Les WF-1000XM6 devaient être compatibles avec la fonction 360 Reality Audio et le suivi de la tête, des options qu'on connait déjà bien pour les casques de la marque, dont le dernier WH-1000XM6.

En vrac, ce modèle devrait aussi apporter un mode ambiant plus intelligent doté de trois profils automatiques, une intégration plus complète du LE Audio et d’Auracast, ainsi qu'un égaliseur à 10 bandes. Pour l'autonomie, il n'y aurait pas de changement par rapport à la version précédente, qui était déjà très bonne : huit heures pour les écouteurs seuls et seize heures de plus octroyées par le boîtier.

Niveau prix, les Sony WF-1000XM6 devraient coûter 299,99 euros, soit une vingtaine d'euros de moins que les WF-1000XM5 à leur sortie. Deux coloris seraient proposés : noir et argent.


