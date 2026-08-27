Sony lance la Bravia 6, une TV OLED 4K complète, mais étrangement limitée

A une semaine de l’ouverture de l’IFA à Berlin, Sony dévoile une nouvelle télévision. Il s’agit de la Bravia 6, un modèle qui va représenter l’offre OLED « abordable » de la marque. Elle va épauler l’exubérante Bravia 8 II et remplacer la vieillissante Bravia 8 que Sony maintient depuis 2 ans. Présentations.

En 2024, Sony recréait son catalogue de Bravia. Le but : simplifier son offre. Pas uniquement pour le consommateur, qui n’arrive pas toujours à décoder la mystérieuse nomenclature des fabricants de téléviseurs. Cela concernait aussi la marque qui voulait réduire le nombre de modèles proposés. Ainsi naissait les trois premiers modèles : Bravia 9, Bravia 8 et Bravia 7. Et contrairement aux smartphones, plus le chiffre ici est élevé, plus le téléviseur est haut de gamme.

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Si le nombre de nouveaux modèles est resté assez restreint en 2025, avec trois modèles seulement (Bravia 8 II, Bravia 5 et Bravia 3, dont les deux dernières s’orientent plutôt sur l’entrée de gamme), cela s’emballe en 2026. Nous comptons quatre lancements. Tout d’abord, les Bravia 2 II et Bravia 3 II, deux références LCD qui misent sur l’accessibilité. Ensuite, les Bravia 9 II et Bravia 7 II, les deux premiers TV « RGB LED » de la marque japonaise. Et rien sur l’OLED ? Bien sûr que si.

Sony remplace la Bravia 8 de 2024 par la Bravia 6

Aujourd’hui, Sony présente en effet sa nouvelle télévision OLED 4K : la Bravia 6, dont les tailles d’écran s’échelonnent de 48 pouces à 83 pouces. Comme son nom l’indique, il s’agit théoriquement d’une version « allégée » de la Bravia 8 II de 2025. Et plus précisément, il s’agit d’une remplaçante pour la Bravia 8 que Sony avait gardée en catalogue 2025 en baissant son prix pour la rendre plus accessible. En affirmant que la Bravia 6 remplace la Bravia 8, elle insinue que les deux télévisions sont équivalentes. Est-ce vrai ? La réponse est non.

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, la raison technologique. La Bravia 6 ne reprend la fiche technique de la Bravia 8 et elle perd le processeur XR. Si la Bravia 6 conserve le Triluminos Pro, elle perd l’amplification de contraste XR (que nous retrouvons pourtant dans la moins onéreuse Bravia 5). Elle perd également la technologie Acoustic Surface Audio+ (qui utilise la surface de l’écran pour créer du son), se contentant du Bass Reflex classique. Et elle profite d’un système audio stéréo moins puissant (20 watts, au lieu de 50 watts), à cause de la perte du caisson de basse.

Pourquoi cette Bravia 6 n’est pas certifiée Idéale pour PS5 ?

Elle est compatible VRR et ALLM et elle supporte la 4K à 120 images par seconde sur les jeux. Mais elle n’est pas certifiée « Idéale pour la PS5 », alors que toutes les télévisions de Sony ont cette certification, hormis la Bravia 2 II d’entrée de gamme. Bien sûr, elle reste une télévision de Sony, très complète : Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS X, système Google TV, 4 ports HDMI 2.1, ainsi que l’intégration de Sony Picture Core. Mais le bilan purement technique nous refroidit un peu, espérant que la bonne nouvelle soit financière. Et… non.

Pourquoi nous pensons cela ? Parce que les tarifs de la Br avis 6 sont élevés. Et nous ne faisons pas cette comparaison par rapport à la concurrence, mais par rapport aux autres produits de Sony. Le prix de départ est de 1199 euros et cela s’échelonne jusqu’à 2999 euros. En 65 pouces, la Bravia 6 est proposée à 1799 euros (prix indicatif). A titre de comparaison, dans la boutique officielle de Sony, la Bravia 8 est vendue, en 65 pouces toujours à 1599 euros. La démonstration est faite.

Il y a cependant un avantage important pour la Bravia 6 par rapport à la Bravia 8 : les tailles de dalles. Elles sont plus variées. Si vous cherchez une petite télévision OLED d’appoint ou un très grand écran pour une expérience cinéma, vous ne pouvez l’avoir chez Sony qu’avec la Bravia 6, seule référence OLED à aller en-dessous des 55 pouces et au-dessus des 75 pouces. Il est évident que la Bravia 6 n’est pas une mauvaise télévision. Mais elle nous parait être un meilleur deal quand elle sera en promo. D’ici là, jetez vous plutôt sur les derniers exemplaires disponibles de l’excellente Bravia 8.