Xiaomi officialise le Redmi 17 Pro Max : sa batterie hors-norme promet 3 jours d’autonomie

Le nouveau Redmi 17 Pro Max a été lancé par Xiaomi. Il est équipé d’une batterie à la capacité jamais vue sur un smartphone grand public.

redmi note 17 pro max
Crédit : Xiaomi

Xiaomi a révélé aujourd’hui ses nouveaux smartphones de la série Redmi Note 17. Nous nous attardons ici sur l’appareil le plus impressionnant de la famille, le Redmi 17 Pro Max. Le smartphone embarque une batterie en silicium carbone d’une capacité phénoménale de 9 210 mAh en Europe et de plus de 10 000 mAh en Chine.

Le constructeur promet une autonomie de 3 jours pour ce modèle en usage standard. Il a aussi publié une vidéo comparative avec le Galaxy A57 de Samsung, le principal concurrent du Redmi 17 Pro Max sur le segment milieu de gamme. Celle-ci met en scène un test d’endurance avec écran allumé et affichage d’une vidéo diffusée en streaming. Le Redmi 17 Pro Max tient 32 heures et 34 minutes sur une seule charge lors de cette expérience, plus de deux fois plus que le Galaxy A57, qui atteint 30 heures et 2 minutes… en cumulant deux charges complètes. La recharge filaire supporte une puissance jusqu’à 100 W, il faut au moins ça pour réalimenter une batterie aussi massive sans que cela ne prenne trop de temps.

Redmi 17 Pro Max : le nouveau roi de l’autonomie ?

Le smartphone est équipé d’une puce Snapdragon 6 Gen 5. Il démarre à 8 Go de RAM (LPDDR5X) et 256 Go de stockage (UFS 4.1), mais il existe des configurations à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’affichage est confié à un écran AMOLED de 6,83 pouces avec définition de 2 772 x 1 280 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.

La partie photo se compose d’un capteur principal de 50 MP, associé à un ultra grand-angle de 8 MP et à une caméra frontale de 32 MP pour les selfies. C’est sans doute sur l’appareil photo que Xiaomi a réalisé le plus de compromis pour maîtriser ses coûts. Le fabricant annonce par ailleurs la présence de deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, la prise en charge du Wi-Fi 6, ou encore une certification IP66/IP68.

Le Redmi 17 Pro Max se décline dans les coloris noir, vert, blanc et violet. Son prix de base est fixé à 599,90 euros, avec des tarifs qui montent si on veut plus de RAM ou de stockage. La version 8/256 Go coûte donc aussi cher que le Galaxy A57 avec la même quantité de mémoire (mais une batterie bien plus petite).


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