Attention, cette notification anodine peut transformer votre montre Samsung en presse-papier

Une alerte d’apparence anodine se répand actuellement sur les montres connectées Samsung. Elle invite à relancer l’appareil. Problème, quelques Galaxy Watch restent ensuite totalement éteintes. Leur remise en route nécessite alors un accessoire que beaucoup ont déjà chez eux.

Samsung occupe une place majeure parmi les montres connectées Android. Le constructeur renouvelle son catalogue chaque été, et la Galaxy Watch 9 dévoilée en juillet associe un écran de 1,34 pouce à une puce Snapdragon Wear Elite. La variante Ultra vise plutôt les amateurs de sport en extérieur. Portés presque continuellement, ces appareils suivent leurs propriétaires du matin au soir, puis durant la nuit. Beaucoup les utilisent afin de mesurer leur sommeil, enregistrer leurs activités physiques ou lire leurs messages sans saisir leur smartphone. Une panne devient forcément visible très rapidement.

Toute cette famille repose sur Wear OS, le logiciel de Google, dont le code reste étroitement surveillé. Une Galaxy Watch 9 Classic y avait d’ailleurs été repérée plusieurs semaines avant sa présentation officielle. Les correctifs de maintenance attirent rarement l’attention. Depuis quelques jours pourtant, une nouvelle alerte apparaît à l’écran. Elle concerne une mise à jour des fuseaux horaires et demande de relancer la montre afin de l’appliquer. Deux choix sont alors disponibles, procéder immédiatement au redémarrage ou remettre cette action à plus tard.

Certaines Galaxy Watch restent éteintes après le redémarrage et repartent seulement sur le chargeur

SamMobile a testé cette procédure en Inde avec sa Galaxy Watch Ultra. Après extinction, l’appareil n’a plus voulu démarrer. Le bouton d’alimentation est lui aussi resté sans effet. Malgré une batterie entièrement chargée, la montre a finalement repris vie une fois installée sur son socle de recharge. Pour l’instant, le passage par le chargeur constitue l’unique solution connue afin de sortir de ce blocage. D’autres utilisateurs relatent le même incident sur le forum communautaire de Samsung, notamment avec une Watch 6 Classic et une Watch Ultra 2.

Les témoignages demeurent pour le moment peu nombreux, et impossible de déterminer combien de références subissent réellement ce dysfonctionnement. SamMobile estime aussi que certaines régions pourraient être épargnées. Samsung n’a pour sa part reconnu aucun problème ni annoncé de correctif. Il paraît donc préférable de reporter la relance tant qu’aucun chargeur ne se trouve à proximité. Une Galaxy Watch bloquée semble reprendre vie dès son retour sur le socle, mais la situation sera particulièrement pénible en déplacement.


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