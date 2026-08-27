Galaxy S27 Pro : découvrez en images le tout nouveau smartphone de Samsung

Samsung va lancer dans quelques mois un tout nouveau modèle de smartphone : le Galaxy S27 Pro. Il ressemble à une version compacte du Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro
Crédit : Android Headlines

Deux jours après la fuite du design du Galaxy S27 Ultra, nous avons droit à des images du Galaxy S27 Pro. Ce dernier est un nouveau modèle introduit par Samsung au sein de sa gamme phare. Il vient combler le manque d’un smartphone compact disposant de caractéristiques premium et se pose comme un équivalent à l’iPhone Pro chez Apple ou au Pixel Pro chez Google. L’idée est de proposer aux consommateurs un appareil à plus petit format que le Galaxy S27 Ultra, mais qui soit plus performant que le Galaxy S27 standard.

C’est encore à Android Headlines, en collaboration avec le leaker OnLeaks, que l’on doit ces rendus. Tranches plates, coins arrondis (mais moins que chez la concurrence), nouveau plateau photo qui rappelle la nouvelle conception d’Apple depuis l’iPhone 17 Pro, fines bordures autour de l’écran… le Galaxy S27 Pro est un sosie du Galaxy S27 Ultra. L’emplacement des capteurs photo est le même, reste à savoir s’il y aura des différences techniques entre les deux mobiles.

Galaxy S27 Pro : des différences de design imperceptibles avec le Galaxy S27 Ultra

Ses dimensions sont d’environ 154,06 x 73,77 x 7,95 mm, contre 163,76 x 78,25 x 7,97 mm pour le Galaxy S27 Ultra. Il n’y aurait donc presque aucune différence d’épaisseur. Le Galaxy S27 Pro sera toutefois plus simple à ranger dans une poche ou un sac et à utiliser avec une seule main grâce à une taille réduite dans la hauteur et dans la largeur. Équipé d’un écran de 6,6 pouces, il sera plus grand que le Galaxy S27 et sa dalle de 6,3 pouces (6,9 pouces pour le Galaxy S27 Ultra).

Galaxy S27 Pro vs Galaxy S27 Ultra
Le Galaxy S27 Pro à gauche, le Galaxy S27 Ultra à droite. Crédit : Android Headlines

Sur les visuels, le Galaxy S27 Pro est présenté dans un coloris rouge cerise proche de celui qu’on attend pour l’iPhone 18 Pro. Cela ne signifie pas forcément que Samsung va adopter cette couleur pour son produit, dont la sortie est attendue pour février prochain. Le nouveau bloc photo devrait permettre d’intégrer un aimant pour la recharge sans fil magnétique au centre du mobile, et éviter qu’il soit instable lorsque posé sur une surface plane.

Galaxy S27 Pro
Crédit : Android Headlines

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