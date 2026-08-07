Dolby Vision 2 débarque sur les premières TV, Canal+ annoncé comme partenaire privilégié

Bientôt un an après son annonce, on va enfin pouvoir profiter du Dolby Vision 2. La technologie devient disponible sur certains téléviseurs Hisense, tandis que Canal+ prévoit de proposer des contenus compatibles.

En septembre 2025, le Dolby Vision 2 était annoncé en grande pompe, promettant d’améliorer la luminosité et la colorimétrie de l’image, et d’utiliser l’IA pour effectuer des ajustements en temps réel. À l’époque, l’entreprise communiquait que Hisense sera la première marque de téléviseurs à intégrer le Dolby Vision 2 à ses produits, mais sans préciser quand. Presque un an plus tard, c’est officiel, le Dolby Vision 2 devient disponible sur des TV Hisense.

Les modèles Hisense UX, UR9, UR8 et U7 Pro fonctionnant sous Google TV ou VIDAA OS recevront une mise à jour débloquant le Dolby Vision 2 “dans les semaines à venir” en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, fait savoir Dolby. D’autres Smart TV rejoindront celle sélection un peu plus tard.

Canal+ va adopter rapidement le Dolby Vision 2

“Films, séries, jeux vidéo, événements sportifs en direct : tout ce qu’ils [les utilisateurs, ndlr] apprécient déjà en Dolby Vision sera plus captivant et authentique, offrant une amélioration significative et immédiate de leur expérience Dolby Vision”, annonce l’entreprise. Pour en profiter, encore faut-il que des contenus compatibles soient disponibles. Nous devrions être gâtés en France, puisque Canal+ est présenté comme un partenaire privilégié, qui s’est engagé à “exploiter pleinement les capacités étendues de Dolby Vision 2”. La plateforme chinoise iQiyi et le service de streaming états-unien Peacock sont aussi cités.

Le Dolby Vision 2 n’offre pas la même expérience selon l’appareil. Il existe une version limitée accessible à un grand nombre de TV, et une version à plein potentiel qui jouit de fonctions supplémentaires. Sont présentées ci-dessous les trois nouveautés du Dolby Vision 2 présentes pour tous les dispositifs pris en charge :

Un nouveau moteur d’image puissant pour offrir une expérience Dolby Vision améliorée sur les nouveaux titres Dolby Vision et ceux déjà disponibles.

Content Intelligence est une fonctionnalité créative qui exploite les métadonnées existantes et nouvelles pour une expérience utilisateur optimale. Grâce à des instructions précises intégrées à chaque titre, l’image s’adapte dynamiquement au contenu visionné, pour un rendu impeccable en toutes circonstances, des scènes les plus sombres aux événements sportifs les plus intenses. Aucune télécommande ni réglage complexe ne sont nécessaires.

Un curseur d’intensité permet aux utilisateurs de contrôler la profondeur et la richesse de leur expérience Dolby Vision 2 afin de compenser la perte de contraste due aux angles de vision ou aux reflets, tout en permettant une personnalisation accrue en fonction des préférences individuelles. Deux niveaux de performances distincts pour le Dolby Vision 2

Nous avons ensuite une série de fonctionnalités réservées aux téléviseurs haut de gamme, car tirant parti de leurs caractéristiques techniques supérieures. Les modèles Hisense cités plus tôt sont tous compatibles avec cette version boostée du Dolby Vision 2 :

Authentic Motion est un outil créatif inédit au monde qui offre aux téléviseurs une expérience plus cinématographique tout en éliminant les saccades indésirables et les effets de type « soap opera » pour les nouveaux titres.

Light Sense 2 optimise en permanence la qualité d’image en fonction de l’environnement lumineux, sans compromettre l’intention artistique, pour que même les scènes les plus sombres dans une pièce ensoleillée deviennent d’une netteté cristalline.

Des paramètres professionnels offrant aux passionnés un contrôle encore plus précis sur les performances de leur écran.

“Dolby Vision 2 établit une nouvelle norme en matière de qualité d’image pour la télévision, et les consommateurs peuvent dès aujourd’hui constater la différence par eux-mêmes. Grâce à cette mise à jour, vos contenus Dolby Vision préférés sont encore plus beaux, ouvrant la voie à des expériences encore plus incroyables”, a déclaré John Couling, vice-président du divertissement chez Dolby Laboratories.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après celle de Samsung, qui vient de lancer le HDR10+ Advanced, sa réponse directe au Dolvy Vision 2, sur ses téléviseurs sortis en 2026. Les premiers contenus compatibles avec cette technologie seront proposés dès août 2026 sur la plateforme de streaming Prime Video.

Rappelons que Samsung, premier vendeur de TV au monde, refuse d’intégrer le Dolby Vision à ses produits, préférant miser sur le HDR10+ qu’il contribue largement à développer, afin d’éviter de payer une licence à Dolby. La compatibilité HDR10 et Dolby Vision sur les TV et les plateformes de streaming peuvent d’ailleurs causer un certain casse-tête aux utilisateurs les moins avertis.