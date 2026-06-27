C’est la fin pour Aibo : Sony enterre son chien-robot emblématique

Le chien-robot ERS-1000 Aibo de Sony, c'est bientôt terminé. Le fabricant a en effet annoncé son intention de cesser de vendre l'adorable compagnon robotique dans son pays d'origine, le Japon.

Aibo
Crédits : Sony

Les chiens-robots pullulent sur le marché, et il y en a pour tous les goûts. On pense par exemple au Unitree A2 Stellar Explorer, qui court si vite qu'il brise une vitre en vidéo. De son côté, le chien-robot Luna n'a même pas besoin d'être programmé : il apprend tout seul grâce à l'intelligence artificielle. Toutefois, la plupart des appareils précédemment cités ne sont pas franchement destinés au grand public, notamment en raison de leur coût particulièrement élevé.

Mais ce n'est pas le cas de l'Aibo ERS-1000, un adorable compagnon électronique développé par Sony. Et oui, l'entreprise nippone ne fabrique pas que des PS5 Pro : celle-ci commercialise en effet toute une lignée de chiens-robots, lancée en 1999. La dernière version en date, le précédemment cité ERS-1000, a vu le jour en 2018.

Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le chien-robot de Sony a connu un succès fulgurant. Le premier modèle de la marque, lancé en 1999, s'est vendu à près de 150 000 unités. Malheureusement, Sony a décidé d'arrêter de le produire quelques années plus tard, en 2006.

Sony va-t-elle abandonner Aibo définitivement ?

Mais Sony n'a pas pour autant abandonné son chien-robot. Le successeur du premier modèle d'Aibo, l'ERS-1000, a d'ailleurs lui aussi connu un franc succès. Celui-ci s'est écoulé à pas moins de 200 000 exemplaires moins de six mois après son lancement. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

En effet, Sony vient d'annoncer l'arrêt total de la production de l'ERS-1000 Aibo au Japon. Celui-ci continuera à être vendu jusqu'à ce que les stocks soient totalement écoulés. Toutefois, l'entreprise japonaise ne compte pas abandonner son « animal » de compagnie, qui reste disponible aux États-Unis pour 3 000 dollars.

« L'activité Aibo se poursuivra », rassure Sony. « Bien que nous ne soyons pas en mesure de communiquer des informations précises concernant nos futurs produits à ce stade, nous continuerons à élargir notre gamme de nouveaux produits et services afin qu'Aibo reste un compagnon apprécié de ses propriétaires et continue d'évoluer à leurs côtés. »

Source : AFP


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