Sony présente le Xperia 1 VIII et c’est un vent de folie « à la japonaise »

Sony n’en a pas fini avec la téléphonie. La firme japonaise dévoile le Xperia 1 VIII pour remplacer le Xperia 1 VII sorti il y a un an. Outre une mise à jour des composants, ce nouveau smartphone bénéficie aussi d’un nouveau design plus moderne qui casse les codes établis par la marque avec les Xperia Z. Une révolution est-elle en marche à Tokyo ?

Contrairement à l’audio, la photo ou le jeu vidéo, Sony n’est plus, aux yeux des consommateurs, une marque moderne et attractive. D’autant que son langage design, sobre et élégant, et son positionnement tarifaire rendent ses produits peu accessibles. Et à plus 1200 euros, rares sont les marques capables d’attirer des clients par milliers. Un triste paradoxe compte tenu de la qualité technique des Xperia 1, notamment ces deux dernières années.

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En 2025, nous avons aimé le Xperia 1 VII. Malgré ces défauts. Malgré son prix en augmentation. Pourquoi ? Parce que Sony avait enfin compris et mis en oeuvre ce que tous les consommateurs attendent d’un smartphone : qu’il soit capable de prendre d’excellentes photos en mode « point & shoot ». C’est la première fois qu’un Xperia prenait de bonnes photos sans avoir besoin de débrayer son application. Mais nous ne pouvions alors nous empêcher de penser : « est-ce je chant du cygne » ?

Sony revient en 2026 avec un nouveau Xperia 1

Ce ne sera pas le cas. Car Sony persiste encore cette année dans la téléphonie et dévoile le Xperia 1 VIII. Il y a plusieurs informations importantes à retenir dans ce lancement. D’abord, il n’y a qu’un modèle : pas de Xperia 10 ni de Xperia 5. Du moins pour l’instant. Il n’y a qu’un téléphone. Et une seule configuration en magasin avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si cela peut paraitre un peu pingre comme mémoire interne, rappelons que ce Xperia conserve sa compatibilité microSDXC.

Cette version globalement présente en boutique sera vendue au même prix que le Xperia 1 VII : 1499 euros. Pas d’inflation chez Sony cette année. C’est une très bonne nouvelle. Nous aurions évidemment préféré une baisse de prix, ou une augmentation du stockage interne, comme chez Apple par exemple. Une seconde version sera disponible dans les Sony Store avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cette mouture sera proposée à 1999 euros.

Enfin, si cela peut vous convaincre, Sony offre un casque WH-10000XM6 pour l’achat de la version standard du Xperia 1 VIII durant la période de précommande qui démarre aujourd'hui. Un sacré bon casque dont le test complet est disponible sur Phonandroid.

Le Xperia 1 VIII profite d'un nouveau design et de nouvelles couleurs

Autre argument intéressant, le design. Le Xperia 1 VIII abandonne le monolithe en verre et en métal pour un design asymétrique où le module photo, tout en aluminium, ressort visuellement. Un design qui nous rappelle dans une certaine mesure le travail effectué par Motorola et Samsung. Bien sûr, le tiroir de la SIM extractible sans outil, le déclencheur photo texturé, le port jack 3,5 mm et le châssis étanche (IP68) sont toujours de mise.

En outre, le module photo et le verre minéral du dos sont texturés et granuleux, ce qui rappellera certainement quelques souvenirs aux anciens propriétaires d’un OnePlus One. A l’avant, le Gorilla Victus 2 est présent. Le Xperia VIII se décline en quatre coloris : noir « graphite black », blanc « lolite silver », doré « native gold » et rouge « Garnet red ». Les dimensions du Xperia 1 VIII sont proches de celles de son prédécesseur. Il est 0,1 mm plus épais et 3 grammes plus lourd, certainement à cause du module photo. Autant dire que la différence ne va pas se sentir.

Le nouveau module photo du Xperia 1 VIII cache une surprise

Ce nouveau module photo inaugure aussi une nouvelle configuration. Trois des capteurs restent identiques : l’énorme capteur principal Exmor T de 48MP qui mesure 1/1,35 pouce, l’ultra grand-angle 48MP (qui avait déjà été changé en 2025) et le capteur selfie 12MP. C’est avec le téléobjectif que tout change.

L’ancien capteur 12MP est remplacé par un capteur 48MP beaucoup plus grand (vous retrouvez le même dans l’ultra grand-angle), capable de proposer un zoom lossless numérique. L’optique est moins « spéciale » : il s’agit d’un téléobjectif périscopique équivalent 70 mm à ouverture fixe, f/2.8. Soit un zoom optique 3,5x et un zoom lossless 7x. Auparavant, il s’agissait d’un zoom continu équivalent 85-170 mm avec ouverture variable f/2.3-3.5. L’idée de ce changement est simple : gagner en qualité numérique sur le zoom. Ce que fait pratiquement toute la concurrence.

Il y a un autre changement concernant la photo : le logiciel. Ces dernières années, Sony avait pris le parti de ne plus s’adresser qu’aux puristes de la photo. Et cela continue cette année avec l’arrivée d’un « assistant IA » intégré à l’application photo. Cet assistant IA va suggérer un recadrage (avec ou sans changement d’optique), une balance des blancs et un réglage ISO plus « expressifs ». L’idée est d'accompagner l'utilisateur pour faire une bonne photo. Ou du moins pour trouver des angles de vue originaux et des réglages différents. Un peu comme ce que propose Google avec les Pixel 10.

Le Xperia 1 VIII s'inspire quand même beaucoup de son prédécesseur

Les autres changements sur la fiche techniques sont globalement anecdotiques ou logiques. L’écran reste identique (AMOLED LTPO Full HD+ 120 Hz de 6,5 pouces). La batterie offre la même capacité (5000 mAh). La charge rapide conserve la même puissance : 30 watts en filaire et 15 watts sans fil. La durée de mise à jour d’Android et des patchs de sécurité est identique : 4 et 6 ans, respectivement. L’interface reste quasiment identique, intégration massive de l’IA (contrairement à d’autres). Enfin, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 remplace le Snapdragon 8 Elite. Sans surprise.

Le Xperia 1 VIII est donc une surprise. Et une bonne surprise, même si nous ne sommes pas (encore) convaincu par tous les changements apportés. De belles choses ont été présentés côté photo, côté accompagnement de l’utilisateur et côté design. Reste à savoir si le coup de coeur va se concrétiser. Réponse prochainement avec notre test complet.