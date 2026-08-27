Ce concept réhabilite le pire système de Microsoft en corrigeant sa faute la plus célèbre

Un designer s’est amusé à imaginer l’apparence de Windows 8 dans le cas où Microsoft déciderait de le commercialiser en 2026. Sa proposition reprend les fameuses tuiles dynamiques, mais efface le principal défaut reproché à l’OS. Une vidéo présente l’ensemble.

Quinze années de modifications successives ont laissé Windows avec une interface composée d’éléments venus de plusieurs époques. Certaines boîtes de dialogue paraissent anciennes, les pictogrammes manquent d’uniformité et différents menus ne prennent toujours pas en charge le mode sombre. Quelques recherches suffisent pour constater ces incohérences. Au printemps, Microsoft a lancé un vaste chantier destiné à harmoniser Windows 11. Une partie de ces vestiges provient des premières générations du système, tandis que d’autres sont hérités d’une période que l’éditeur préférerait probablement oublier.

Cette époque attire précisément les créateurs de concepts. AR 4789 compte parmi les plus célèbres. Sur YouTube, sa chaîne propose depuis longtemps des refontes fictives de l’OS qui séduisent un large public. Début août, il avait déjà réinventé Windows 7, avec une adaptation moderne de la mouture favorite des nostalgiques. Son nouveau travail s’intéresse cette fois à l’une des éditions les moins appréciées de Microsoft. La démonstration vient d’être publiée.

https://www.youtube.com/watch?v=7vpKtUTY1tY

Windows 8 Remastered rétablit la barre des tâches et le bouton Démarrer

Sous le nom Windows 8 Remastered, le projet montre un bureau rempli de tuiles dynamiques et de widgets. Une barre occupe la partie inférieure, avec l’icône système installée dans l’angle gauche. Microsoft avait fait disparaître le bouton Démarrer en 2012. Devant les protestations, l’entreprise l’avait réintroduit un an plus tard. AR 4789 le remet donc immédiatement. L’écran de verrouillage bénéficie également d’une refonte. L’image prend place à droite, tandis que les commandes de connexion sont regroupées sur le côté opposé.

Le Fluent Design gagne aussi l’explorateur de fichiers. Les dossiers apparaissent sous forme de grandes tuiles plutôt qu’en liste, avec une navigation horizontale à l’intérieur de la fenêtre. L’application Paramètres reprend cette présentation. Snap Assist, introduit avec Windows 11, complète l’ensemble grâce à des fenêtres volontairement plates. D’après le créateur, son interface pourrait fonctionner aussi bien sur tablette que sur un écran de bureau, contrairement à l’original conçu surtout pour le tactile. Cette mouture restera fictive, car elle provient uniquement du travail d’un passionné et n’a aucun rapport avec les projets de Microsoft.