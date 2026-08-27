360 € de moins sur l’iPhone 16 pour la rentrée : son prix passe sous les 610 €

CertiDeal propose l’iPhone 16 à 609,99 € dans le cadre de sa campagne Back to School. Le spécialiste français du reconditionné propose un code promo qui retire 20 € supplémentaire sur le prix de base, déjà bien plus accessible que le tarif de lancement du modèle.

Apple iPhone 16

Pour s’offrir un iPhone reconditionné à bas prix, il faut généralement remonter à plusieurs générations en arrière. Si vous avez un budget d’environ 600 €, Certideal propose un modèle récent : l’iPhone 16 dans cette tranche de prix. Il coûte 360 € de moins qu’à son lancement, dans sa version avec 128 Go de stockage.

CertiDeal le propose à 609,99 €, en grade correct. Il est affiché à 629,99 €, mais avant de valider le panier, pensez à saisir le code BACKTOSCHOOL dans l’espace prévu à cet effet. D’autres grades sont également disponibles : très bon état, parfait état ou premium pour quelques dizaines d’euros de plus. Si vous préférez la version de l’iPhone 16 avec 256 Go de stockage, elle est également proposée, dès 689 €, toujours avec le même code promo.

Le smartphone a été reconditionné en France, débloqué pour tous les opérateurs et il est couvert par une garantie de 30 mois. CertiDeal accorde par ailleurs 30 jours pour changer d’avis.

L’iPhone 16 à un prix beaucoup plus accessible

L’iPhone 16 dispose d’une puce Apple A18, qui offre encore assez de puissance pour les applications quotidiennes, les jeux et la photo. Elle lui permet aussi de prendre en charge Apple Intelligence, contrairement à plusieurs anciennes générations que l’on retrouve à des prix comparables sur le marché du reconditionné.

L’écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces de l’iPhone 16 offre un format assez compact, avec une luminosité pouvant atteindre 2 000 nits à l’extérieur. La qualité d’affichage est digne d’un haut de gamme, même si le taux de rafraîchissement du smartphone est limité à 60 Hz.

Apple propose un appareil photo principal Fusion de 48 MP au dos de l’appareil, à l’instar de l’iPhone 16 Plus que nous avons testé. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Même s’il ne dispose pas d’un téléobjectif, le capteur principal offre un zoom 2x de qualité optique, avec un zoom numérique pouvant grimper jusqu’à 10x. L’iPhone 16 peut enregistrer des vidéos en 4K Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde et dispose d’une touche Commande de l’appareil photo placée sur la tranche. La marque annonce par ailleurs jusqu’à 22 heures de lecture vidéo.

Un détail mérite toutefois votre attention : l’exemplaire concerné est une version eSIM, sans emplacement destiné à une carte SIM physique.


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