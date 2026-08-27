La vérification d’âge pour les sites porno est-elle efficace ? Voici comment les Français se sont adaptés

Quel a été l’impact de la loi sur la vérification d’âge obligatoire pour les sites porno en France ? Cette étude analyse les comportements adoptés par les utilisateurs.

L’accès aux sites pour adultes depuis la France a été bouleversé ces derniers mois. Un système de vérification d’âge est désormais imposé à toutes les plateformes, pour qu’elles puissent empêcher les mineurs de les consulter plus efficacement qu’à travers une simple déclaration sur l’honneur. Cette mesure a été décriée et a même poussé certains sites parmi les plus populaires (Pornhub, YouPorn et Redtube) à fermer leurs portes dans l’hexagone, avant de rouvrir… sans y diffuser de contenu à caractère pornographique.

La loi a récemment été déclarée comme légitime par la Cour de justice de l’UE, laissant penser qu’elle devrait continuer à être appliquée au moins un certain temps. Maintenant que nous avons un certain recul sur la situation, l’IFOP publie une étude d’impact sur les conséquences du texte sur la consommation de porno en France, et sur les comportements adoptés par les internautes pour s’y adapter.

Les sites porno qui ne respectent pas la loi gagnent en audience

Le premier constat est que la majorité des utilisateurs s’est redirigée vers des sites X qui n’ont pas mis en place d’outil de vérification d’âge. Il s’agit de domaines moins connus que les grands noms de l’industrie, qui ont échappé au radar des autorités. Moins surveillés, ces sites peuvent héberger des contenus encore plus problématiques que les plateformes réputées. Plus des deux tiers des adultes (69 %) et plus des trois quarts des mineurs (78 %) ayant visionné des contenus porno ces 12 derniers mois l’ont fait sur des sites qui ne leur demandent pas de prouver leur âge.

“C’est le résultat le plus embarrassant pour le dispositif : l’obligation légale a fabriqué, sans le vouloir, un avantage concurrentiel au bénéfice de ceux qui ne la respectent pas. Les économistes de la régulation connaissent bien ce phénomène, souvent décrit comme un « effet matelas d’eau » : la pression exercée à un endroit déplace le volume ailleurs sans le réduire. Le paradoxe est que ce sont les opérateurs les plus vertueux – ceux qui ont investi dans une solution de vérification conforme – qui en paient le prix, en perdant des visiteurs”, analyse l’IFOP.

Il reste très facile de visionner des vidéos pour adultes sans avoir à justifier son âge. “À peine la moitié des Français(es) majeur(es) ayant tenté d’accéder à un site pour adultes ces 12 derniers mois ont été confrontés à une demande de vérification de leur âge, que ce soit via une application tierce (56 %), via une photo ou vidéo du visage (55 %) ou via la transmission d’une pièce d’identité (50 %)”, nous apprend le rapport.

Les utilisateurs ont trouvé des solutions de contournement

Quand l’utilisateur est confronté à une demande de vérification d’âge, il choisit le plus souvent de refuser de s’y prêter. Les majeurs s’y plient dans 39 % des cas, les mineurs de 15-17 ans à 18 %. Voici les trois comportements suivant une décision de ne pas faire vérifier son âge :

Le report vers un site n’exigeant aucune vérification (28%)

Le renoncement pur et simple (16%)

L’usage d’un VPN ou d’un autre moyen de contournement (14%)

Entre la recherche d’un site porno sur lequel on n’a pas besoin de démontrer sa majorité et le recours aux VPN, 46% des mineur(e)s et 44 %

des majeur(e)s confrontés à une demande de vérification d’âge ont finalement réussi à accéder à des contenus pour adultes sans vérification.

Le taux de conformité par tranche d’âge est le suivant :

18-24 ans (24 %)

25-34 ans (42 %)

35-49ans (43 %)

50-64 ans (49 %)

“On touche ici au paradoxe central du dispositif : le contrôle d’âge fonctionne surtout auprès de celles et ceux qu’il n’a pas pour objet de protéger. Les quinquagénaires se vérifient, les adolescents contournent”, dissèquent les auteurs de l’étude. La maîtrise des outils de contournement (VPN, sites miroirs, moteurs alternatifs) permet aux jeunes d’accéder aisément aux contenus X.

“La mise en œuvre effective de l’obligation de vérification de l’âge, à l’été 2025, n’a eu qu’un impact limité sur la consommation de sites à

contenu pour adultes : seul(e)s 16% des adultes et 22% des mineur(e)s de 15-17 ans ont cessé de se rendre sur ce genre de sites, environ un tiers d’entre eux ont diminué leur fréquentation et pour les autres (52% des majeur(e)s, 40% des mineur(e)s), cette obligation n’a eu aucun impact sur leur consommation”, fait savoir l’IFOP. En parallèle, la fréquentation des sites de type OnlyFans ou de webcam a augmenté.