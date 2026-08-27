Google Photos : vos albums préférés accessibles au premier coup d’œil ? Ce sera bientôt possible

Google s’efforce de transformer son application Photos de façon à ce qu’elle soit toujours plus pratique. Toutefois, l’on pourrait parfois vouloir accéder en un clin d’œil à ses albums ou personnes préférés en ouvrant l’application, ce qu’elle ne permet pas. Du moins, pas encore.

L’épinglage est une fonctionnalité bien pratique pour retrouver ses contenus les plus importants. Nombreuses sont les applications au sein desquelles Google l’a introduite. On peut citer son navigateur Chrome, mais également son application de messagerie – et, à ce propos, Messages s’apprête à rendre l’épinglage des conversations beaucoup plus pratique.

Mais la firme de Mountain View pourrait bien implémenter l’épinglage dans une autre de ses applications, à savoir Google Photos. Vous pourriez ainsi garder à porter de doigt vos albums préférés en les épinglant. C’est en tout cas ce que suggère la fonctionnalité non publiée découverte par Android Authority dans la version 7.90 de l’application – c’est d’ailleurs cette même itération qui révélait que la Corbeille pourrait bien se vider deux fois plus vite.

Google Photos prépare un raccourci pour vos éléments favoris

Google Photos a remplacé la vue classique « Bibliothèque » par un nouvel onglet baptisé Collections afin de proposer aux utilisateurs une organisation se voulant plus ordonnée de leurs médias. Mais son interface composée de tuiles fixes et de grilles générées automatiquement n’est pas toujours optimale quand il s’agit de retrouver vos albums favoris.

C’est sûrement pour cela que Google Photos expérimente une nouvelle section « Épinglé », que nos confrères sont parvenus à activer et qui est, somme toute, plutôt aboutie. En l’état, elle se situe tout en haut de l’onglet Collections. Elle prend la forme d’une barre à défilement horizontal et, pour y ancrer du contenu, il suffit d’appuyer longuement sur les dossiers, les albums ou les personnes souhaités, puis de sélectionner l’option flottante « Épingler ».

Afin de pouvoir organiser vos épingles à l’envi, Google semble développer une interface dédiée accessible via un bouton « Modifier » à côté de l’en-tête de la section. Elle prend la forme d’un panneau coulissant au sein duquel vous pouvez faire glisser des poignées pour réorganiser les éléments épinglés et supprimer ceux dont vous n’avez pas besoin.

Elle affiche également des suggestions de catégories comportant des éléments que vous pourriez vouloir épingler. Appuyer sur l’une d’elles permet d’accéder à la liste desdits éléments et de les épingler ou désépingler d’un simple tap.

On ignore encore quand – ni si – Google prévoit de déployer cette fonctionnalité et le géant de la tech aurait encore tout le loisir de la modifier profondément. Mais son intégration expérimentale au sein de la version actuelle de Google Photos suggère une sortie publique possible – et potentiellement prochaine. Si c’est le cas, l’épinglage viendrait transformer – pour le mieux – l’ergonomie de l’application en rendant à l’utilisateur le contrôle de ce qui s’affiche ou non au premier coup d’œil lorsqu’on l’ouvre.