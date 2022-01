Samsung Galaxy S21 FE 5G : notre prise en main du smartphone qui arrive un peu tard

Nous avons pu prendre en main le nouveau Galaxy S21 FE que Samsung vient tout juste d'officialiser. Bien évidemment, un test complet suivra très rapidement, mais voilà de quoi vous faire une première idée des qualités et défauts du smartphone le plus abordable de la gamme Galaxy S.

En rumeur depuis des mois, le Samsung Galaxy S21 FE pointe enfin le bout de son écran. Le smartphone le moins cher de l'actuelle gamme Galaxy S vient d'être officiellement dévoilé par la marque sud-coréenne, et nous avons pu le prendre en main lors d'une session d'une heure organisée en plein coeur de Paris. Les nombreuses spéculations à son sujet sont-elles finalement avérées ? Répondra-t-il à toutes vos attentes et, en attendant un test complet, avons-nous craqué pour lui au premier contact ? La réponse se trouve dans cette prise en main complète du S21 FE.

Mais avant de commencer, rappelons que le Galaxy S21 FE succède au S20 FE sorti en octobre 2020. Plus d'un an et trois mois se sont écoulés depuis que Samsung a lancé un modèle FE dans la gamme des Galaxy S (le S20 FE a donc été le premier à porter cette dénomination). Alors qu'il aurait dû sortir à l'automne 2021, le S21 FE a vu son lancement retardé de plus de 3 mois. Pourquoi un tel retard ? Bien que Samsung ne soit pas officiellement exprimé sur le sujet, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'actuelle pénurie de composants y est pour quelque chose.

Par conséquent, l'appareil profite d'un SoC datant de 2021, le Snapdragon 888 compatible 5G. Le smartphone sort dans un contexte difficile, sans compter que la gamme des S22 devrait quant à elle être annoncée dans quelques semaines. Bref, il risque d'être compliqué pour lui de sortir du lot.

Fiches techniques : Galaxy S20 FE vs Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S21 FE Ecran 6,5"Super AMOLED 120 Hz 6,4"Super AMOLED 120 Hz SoC Exynos 990 ou Snapdragon 865 Snapdragon 888 RAM 6 ou 8 Go 6 ou 8 Go Stockage 128/256 Go

+ microSDXC 128/256 Go

+ microSDXC Capteurs photo arrière - 12 MP angle (f/1.8)

- 12 MP ultra grand angle (f/2.2)

- 8 MP téléphoto (f/2.0) - 12 MP angle

- 12 MP ultra grand-angle

- zoom optique x3 8 MP Capteur photo secondaire 32 MP Connectivité Bluetooth, WiFi, 4G, 5G Bluetooth, WiFi, 5G Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4500 mAh 4500 mAh

Le S21 FE hérite du design S21, à quelques détails près

Lorsque l'on découvre le S21 FE, impossible de ne pas faire la comparaison le S21. On y retrouve le même ilot arrière destiné à accueillir les 3 capteurs photo, et le même poinçon à l'avant permettant de prendre des selfies. Le S21 FE a hérité du design dorsal si singulier du S21, et ce n'est pas pour nous déplaire. Cela faisait partie des points que nous avions appréciés lorsque nous avions testé le smartphone il y a de ça près d'un an. En revanche, et contrairement au S21, l'appareil ne bénéficie pas de deux tons à l'arrière, comme c'était le cas avec le modèle Phantom Violet.

Côté coloris justement, le S21 FE se décline en quatre éditions : noire, verte, blanche ou violette. Point appréciable du dos de l'appareil : grâce à son revêtement mat, il ne prend pas les traces de doigts. Il n'y a que sur l'édition toute de noir vêtue que l'on pourra observer de temps en temps les marques laissées par les empreintes digitales. Sur les autres coloris, plus besoin de sortir constamment un chiffon ou de nettoyer son smartphone avec son t-shirt (qui ne fait pas ça ?).

En face avant, on bénéficie d'un écran de 6,4″. L'appareil profite par conséquent d'une dalle plus grande que celle du S21 (laquelle fait 6,2″), mais plus petite que celle du S21+ (qui mesure 6,7″). Et s'il fallait le comparer au S20 FE sorti l'an dernier, il conviendrait de préciser que sa taille a été réduite de 0,1″. Pas de quoi changer la face du monde, mais on apprécie le fait que Samsung s'adresse de plus en plus à celles et ceux qui privilégient les petits formats.

Toujours en ce qui concerne la dalle de l'appareil, le S21 FE profite d'une vitesse de rafraîchissement en 60 ou 120 Hz. En revanche, notez que celle-ci n'est pas adaptative. En conséquence de quoi, il faut régler tantôt l'une, tantôt l'autre pour prolonger la durée de vie de la batterie. Enfin, on trouve le capteur d'empreinte digitale dans l'écran, une technologie éprouvée dont on bénéficie depuis le Galaxy S10.

Un Soc que l'on connaît déjà sous toutes les coutures

Le Galaxy S21 FE est disponible dans les deux configurations suivantes :

128 Go de stockage et 6 Go de RAM = 759 €

= 759 € 256 Go de stockage et 8 Go de RAM = 829 €

Côté puissance de calcul, l'appareil est équipé d'un Snapdragon 888. C'est plutôt une excellente nouvelle, puisque l'appareil ne se décline cette année qu'en une seule version. Samsung a donc définitivement abandonné l'idée de proposer deux éditions, comme c'était le cas du S20 FE, qui profitait tantôt d'un Snapdragon 865 avec 5G, tantôt d'un Exynos 990 en 4G seulement. Pas simple pour l'acquéreur dilettante de s'y retrouver, même si la facture s'en ressent. Cette année, on ne profite plus d'un modèle à 659 €.

Que dire des performances de l'appareil ? Nous n'avons eu guère le temps de bencher l'appareil lors de notre (courte) séance de prise en main. En revanche, comme on pouvait s'y attendre, l'appareil semble répondre au quart de tour. Le Snapdragon 888 a de toute façon déjà livré tous ses secrets, puisque c'est le même SoC que l'on retrouve sur le Mi 11 de Xiaomi, le OnePlus 9 ou le Find X3 Pro de Oppo. Bref, même si le SoC sera battu par le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1, on peut d'ores et déjà s'attendre à des résultats de haut vol. Reste juste à savoir s'il ne chauffe pas trop, un reproche que l'on a pu faire à bon nombre de smartphones équipée du Snapdragron 888.

Enfin, un mot sur l'autonomie : l'appareil est compatible avec la charge rapide 25 W et la charge à induction 15 W. À l'instar du S20 FE, il bénéficie d'une batterie de 4500 mAh. Même si le SoC a changé, il ne devrait pas se montrer plus gourmand que ne l'était le Snapdragon 865. On peut donc s'attendre à des résultats équivalents à ceux que nous avions obtenus avec le S20 FE, à savoir entre un jour et un jour et demi en fonction des réglages utilisés pour la vitesse de rafraîchissement de l'écran.

Pas de réelle surprise pour la partie photo

En matière de possibilités de prise de vue, le S21 FE ne se démarque pas du S20 FE sorti en octobre 2020. On retrouve à l'arrière une configuration identique à celle de son prédécesseur :

un capteur grand-angle de 12 MP (dual pixel)

un capteur utra-grand-angle de 12 MP également

un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique x3 et numérique x30

Ne cherchez pas : les possibilités en matière de photo sont exactement les mêmes que celles du S20 FE. Même le capteur à selfie du S21 FE est le même que celui proposé sur l'ancien modèle puisqu'on y retrouve la configuration suivante :

un capteur 32 MP

Bref, ne vous attendez pas à faire l'acquisition d'un photophone avec le S21 FE. L'appareil devrait faire correctement son travail, sans pour autant atteindre le niveau d'un Pixel 6, lequel est vendu 100 euros moins cher.

Notre premier avis sur le S21 FE

Lors de notre prise en main, nous avons vite retrouvé le confort et la puissance d'utilisation de la gamme des Galaxy S. Un point positif est d'ailleurs à signaler : il s'agit du premier appareil Samsung commercialisé par défaut avec Android 12, ainsi qu'avec la toute dernière interface maison, One UI 4.

Léger et design, l'appareil a tout pour plaire sur le papier. Il profite d'innovations aujourd'hui quasi indispensables, comme une puissance de feu irréprochable (merci au Snapdragon 888 !), un écran Super AMOLED 120 Hz ou un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. En revanche, on pourra regretter qu'il sorte si tard. À titre de comparaison, le S21 peut se trouver à moins de 650 euros en promotion. Alors certes, l'appareil palpite à l'aide d'un Exynos 2100, un chouia moins puissant que le Snapdragon 888, mais on gagne un téléobjectif 64 MP (contre 8 MP pour le S21 FE). Si les amateurs de smartphones compacts apprécieront également la taille plus petite du S21, c'est surtout l'écart de prix de 100 euros entre les deux appareils qui peut faire toute la différence. Bien entendu, nous attendrons d'avoir le smartphone sur une longue période pour nous faire un avis complet sur la question.

Notez enfin que, durant la période de lancement, laquelle s'étend du 04/01/2022 au 08/02/2022, Samsung offre une paire d'écouteurs, les Galaxy Buds 2. Valeur des petits accessoires : 149 euros. Un bonus non négligeable, d'autant les écouteurs nous avaient véritablement séduits lors de notre test complet. De quoi aussi réduire sensiblement la facture si vous ne souhaitez pas les conserver et les revendre par la suite.