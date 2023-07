Moins d'un an après son arrivée en France, le Pixel 6a fait l'objet d'une belle offre sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Pour les soldes d'été 2023, le smartphone Google est au prix de revient de 289 euros grâce à une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Pixel 6a est sorti à la fin du mois de juillet 2022 en Europe et aux Etats-Unis. Près d'un an après sa commercialisation, le smartphone Google bénéficie d'une offre de remboursement de 50 euros chez Bouygues Telecom, au cours des soldes d'été 2023.

Grâce à l'ODR valable jusqu'au 16 juillet prochain (voir modalités), le prix du Google Pixel 6a passe ainsi de 339 euros à 289 euros. Pour information, l'offre concerne les trois coloris du smartphone et il est nécessaire de choisir le téléphone seul.

Pour en revenir au Google Pixel 6a, le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android 12.

Quant à l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. De son côté, la connectique se compose de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article lié au test du Google Pixel 6a.