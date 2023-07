Les smartphones Reno8 Series de la marquee OPPO sont à l'honneur chez Boulanger. À l'occasion des soldes d'été, les Reno8 Lite, Reno8 et Reno8 Pro de la firme asiatique bénéficient d'une remise maximale de près de 45%.

La deuxième démarque des soldes d'été 2023 a récemment commencé chez les différentes boutiques en ligne françaises et Boulanger a décidé de frapper fort en proposant les Reno8 Series à prix cassés.

Ainsi, le OPPO Reno8 Lite est vendu par le site e-commerce français au prix de 249 euros au lieu de 449 euros. De son côté, le OPPO Reno8 est disponible au tarif de 299 euros au lieu de 519 euros. Quant au OPPO Reno8 Pro, le smartphone est à 359 euros au lieu de 647,65 euros.

Pour rappel, le Reno8 Lite de OPPO dispose d'un écran AMOLED tactile de 6,43 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 33W. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Si vous préférez le Reno8 classique, celui-ci est équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 1300 et d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 80W. Pour la photo/vidéo, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP sont de la partie.

Enfin, le modèle Pro des OPPO Reno8 Series est un smartphone haut de gamme qui embarque un processeur Dimensity 8100 MAX, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La partie photo s'appuie sur trois capteurs à l'arrière : un module de 50 MP grand angle, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu'un macro de 2 MP. Pour les selfies, un module de 32 MP est présent à l'avant de l'appareil. Les utilisateurs découvriront un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La batterie de 4500 mAh du téléphone se charge intégralement en une trentaine de minutes grâce à une recharge rapide d'une puissance de 80W.