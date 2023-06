Soldes Rue du Commerce : notre sélection des meilleurs deals

Rue du Commerce propose des réductions très intéressantes sur de nombreux produits dans le cadre des soldes d'été 2023. On a fait le tour du site et vous proposons ici de découvrir les offres incontournables sur les produits high-tech.

Pour les soldes d'été 2023, Rue du commerce propose de belles offres sur plusieurs articles et en particulier dans la catégorie informatique. Si vous recherchez de belles réductions sur des cartes graphiques, des SSD ou encore sur des PC portables, voici notre sélection des immanquables. Et pour aller plus loin, vous pouvez également lire nos sélections soldes d'été sur Amazon, Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac/Darty.

Le top des offres Rue du Commerce pour les soldes d'été

Ce qu'il ne faut pas rater des soldes sur Rue du Commerce

Comme vous pouvez le voir, l'enseigne propose des réductions sur une variété de produits, dont des articles de la catégorie informatique. Si vous recherchez une carte graphique, leurs prix ont considérablement chuté ces derniers mois. Et encore plus sur Rue du Commerce pendant les soldes d'été. C'est ainsi qu'il est possible d'avoir en ce moment la MSI GeForce RTX 3060 avec 12 Go de mémoire GDDR6 à seulement 279 € alors qu'il fallait compter plusieurs centaines d'euros pendant la pénurie.

Idem pour la version Ti. Et c'est ici la Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti qui est en promotion sur Rue du Commerce à moins de 300 €. Mais si vous préférez AMD, la Gigabyte Radeon RX 6700 XT EAGLE qui est l'équivalent d'une RTX 3070 en rastérisation est à 359 € pendant les soldes d'été. Pour les gamers nomades, on a également identifié deux offres très intéressantes portant sur les PC portables gamer Dell G5/G15 avec RTX 3050 et RTX 3060 qui sont disponible à 599 € et 799 € respectivement.

Toujours dans la catégorie informatique, vous avez des SSD SATA ou NVMe en promotion sur Rue du Commerce. Pour les soldes, le modèle Crucial BX500 240 Go (SATA) est à seulement 14,90 €. Il y a aussi un modèle PCIe 4.0 de 1 To vendu en pack avec un kit mémoire Corsair Vengeance de 32 Go (2×16 Go) DDR5 à seulement 129 €.

Enfin, plusieurs téléviseurs sont également en solde sur Rue du Commerce, dont le très populaire LG OLED C2 de 55 pouces à 1099 €. C'est le meilleur prix que vous trouverez sur le web pour cette TV. En alternative, vous avez la TV Samsung QLED 55″ Q60B (2022) à 589 € et le modèle Q70B à 849 €.