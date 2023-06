Soldes TV 4K OLED, QLED : voici les offres à ne pas louper

Si vous voulez profiter des soldes pour changer de TV, plusieurs offres intéressantes sont proposées chez les différents marchands du web. TV 4K OLED, QLED ou LED. On a sélectionné pour vous les meilleures offres.

Bien sûr, cet article sera mis à jour régulièrement afin de vous permettre de ne rien rater des meilleurs bons plans sur les téléviseurs. Que vous soyez un inconditionnel des TV OLED ou que vous préfériez les TV QLED ou les simples LED pour leurs tarifs accessibles, on a identifié des offres pour chaque catégorie. Des bons plans à retrouver dans le cadre des soldes d'été sur Boulanger, Cdiscount, sur Rue du commerce ou encore chez Fnac/Darty.

TV 4K OLED, QLED, LED : ce qu'il ne faut pas rater des soldes d'été

Notre sélection des meilleures TV en promo pour les soldes comprend des modèles de toutes les gammes. En entrée de gamme, vous avez le Xiaomi P1E de 43 pouces tournant sous Android TV à 299 €. Pour 20 € de plus, vous pouvez vous offrir un modèle plus grand en 55 pouces : le Toshiba UA2263DG, une TV 4K pas cher compatible Dolby Vision.

En entrée de gamme chez Samsung, Rue Du Commerce propose la TV LED Crystal UHD (Samsung CU7175U) à 399 € dans sa version de 55 pouces. C'est une TV de 2023 offrant une bonne qualité d'image pour son prix. Si vous en voulez plus, tournez-vous vers les TV QLED Samsung Q70B (2022) ou Q70C (2023) en 65 pouces. Elles sont disponibles respectivement à 849 € et 999 €.

Enfin, le haut de gamme Samsung est ici représenté par la TV 4K Neo QLED QN95B de 65 pouces. Vous pouvez l'acheter à 1490 € en profitant d'une réduction de 300 € chez Boulanger pendant ces soldes d'été. C'est une TV à rétroéclairage Mini LED dont la qualité de contraste se rapproche de celle des TV OLED. C'est le modèle QLED le plus évolué du catalogue Samsung de 2022.

Et pour ceux qui préfère l'OLED, la TV LG OLED C2 Evo qu'on ne présente plus est à son meilleur prix pendant les soldes chez Rue du Commerce. Il s'agit du modèle de 55 pouces que l'on retrouve actuellement à 1099 € au lieu de 1999 € à son lancement. Enfin, si vous aimez la technologie Ambilight et ses jeux de lumière immersifs, la TV Philips PUS8897 (Android TV) dans ses versions de 55 pouces et 65 pouces est à 699 € et 949 € respectivement.