Le smartphone Nothing Phone (1) 256Go est à un excellent prix pour les soldes

Le Nothing Phone (1) a beaucoup fait parler e lui pour son look original. Sorti il y a tout juste un an, il est actuellement en promotion pour les soldes. Habituellement en vente au prix conseillé de 499€ pour sa version en 256B Go, Boulanger le propose à seulement 359€. Elle belle offre à ne pas rater !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes sont toujours en cours et les bons plans ne manques pas. Tout comme les autres produits high-tech, les smartphones sont affichés à des prix compétitifs. C’est par exemple le cas du Nothing Phone (1), disponible à seulement 359€ chez Boulanger alors que le site officiel de la marque l’affiche toujours à 499€.

Imaginé par l’un des anciens cofondateurs de la marque OnePlus, le Nothing Phone (1) adopte look décalé. En plus d’être transparent, le smartphone est en effet conçu avec un système de 900 LEDs appelé “Interface Glyphe” qui clignotent en suivant le rythme des sonneries.

Mais ne vous fiez pas à son apparence : c’est un smartphone performant qui peut se targuer d’avoir un excellent rapport qualité-prix. Il est doté d’une dalle OLED FullHD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,55 pouces. L’écran, compatible HDR10+, offre un taux de rafraichissement adaptatif de 60 à 120 Hz. On retrouve également une puce de Qualcomm, le Snapdragon 778G+ couplée à 8 Go de RAM.

Au niveau des photos, le Nothing Phone 1 est équipé d’un capteur principal, Sony IMX 766, de 50 MP et d’un ultra grand-angle, Samsung JN1, également de 50 MP. Le capteur selfie profite d’une résolution de 16 MP.

La batterie de 4500 mAh vous permet de profiter d’une autonomie plus que correcte d’une journée. Le smartphone se recharge à l’aide d’un câble USB (Type-C) qui n’est pas fourni.

Initialement en vente à 499 euros pour sa version en 256 Go, Boulanger casse les prix et propose le smartphone à 359 euros. Ne tardez pas pour profiter de cette belle offre avant qu’il ne soit trop tard.

À lire également : Retrouvez les meilleurs offres sur les smartphones durant les soldes ici.