Soldes hiver Rue du Commerce 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes d'hiver 2021 se poursuivre chez Rue du Commerce. La boutique en ligne propose une baisse de prix sur une multitude de produits, notamment high-tech. Retrouvez dans ce récapitulatif les meilleurs bons plans à ne pas rater, rien que les meilleurs…

Xiaomi Mi Band 5 à 36,99 € au lieu de 49,99 €

Le Mi Band 5 est le dernier bracelet connecté haut de gamme de Xiaomi. Il dispose d'un écran couleur confortable de 1,1 pouce et arbore un design sobre et discret à votre poignet. Vous bénéficiez d'un suivi précis des données relatives à votre santé et de vos activités sportives, avec plusieurs modes d'exercice disponibles. Elle offre par ailleurs jusqu'à 14 jours d'autonomie. Rue du Commerce le propose à 36,99 € au lieu de 49,99 € habituellement. Cela correspond à une réduction de 14% pour les soldes d'hiver.

Souris Corsair Harpoon RGB sans fil à 49,99 € au lieu de 64,99 €

Vous recherchez une souris gaming sans fil efficace avec éclairage RGB ? La Corsair Harpoon RGB est excellente option pas chère. Elle s'affiche à 49,99 € chez Rue du Commerce au lieu de 64,99 €. Elle permet de choix parmi plusieurs modes de jeu et se connecte aisément à votre PC via une connexion Bluetooth stable et rapide. Cette souris dispose d'un capteur optique très précis de 10 000 DPI, de 6 boutons programmables et pèse 99 g. Elle est compatible avec Windows 7, 8 et 10.

Samsung Galaxy Watch Active 135,99 € au lieu de 259 €

La Galaxy Watch Active est une montre connectée sport, l'une des plus compétitives en ce moment au vu de son prix. Rue du Commerce le propose à 135,99 € au lieu de 200 à 250 €. Un très bon prix pour une montre connectée haut de gamme calibrée pour vos besoins de tracking sportif. Il se synchronise avec votre smartphone et permet d'accéder à vos notifications et répondre aux appels, sans oublier l'usage de sa fonction GPS.

Elle dispose d'un Cardio-fréquencemètre pour le suivi continu de votre fréquence cardiaque, d'un démarreur d’exercice et d'un analyseur de sommeil. Profitez également d’un suivi nutritif et d'une détection automatique de l'entraînement en cours.

Aspirateur Roborock S6 à 399,99 € au lieu de 470 €

À l'occasion des soldes d'hiver, l'aspirateur robot Roborock S6 passe à 399,99 €. Il est habituellement facturé 470 €. C'est donc une bonne opportunité pour l'acheter moins cher. Vous réalisez une économie de 70 € qui correspond à une réduction de 15%. Cela ne se refuse pas… Grâce au Roborock S6, dites adieu à la corvée. Programmez facilement l'aspiration et le nettoyage chez vous. Son autonomie est de 2h30.

Galaxy Note 10 256 Go à 499 € au lieu de 959 €

Le Samsung Galaxy Note 10 s'affiche au meilleur prix chez Rue du Commerce. Vous pouvez vous l'offrir sous la barre des 500 euros. Il est en effet à 499 € en ce moment en version 256 Go. Si vous souhaiter profiter des soldes pour vous offrir un smartphone haut de gamme au prix d'un mobile milieu de gamme, le Note 10 reste un excellent modèle en 2021. Soc Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go et des photos de très bonne facture.

TV LED Philips 65PUS6754 65 pouces à 618 € au lieu de 715 €

Le point fort de cette TV, c'est sa fonction Ambiant Light. Grâce à elle, les films et jeux vidéo deviennent plus immersifs, tout comme la musique. Le jeu de lumière est assuré par des LED intelligentes autour du téléviseur qui projettent des couleurs sur les murs et autour du téléviseur. La TV dispose d'un grand écran de 65 pouces en définition 4K.

Elle est par ailleurs compatible HDR10+ pour un contraste ultra précis. La TV Philips 64PUS6754 est animée par Android TV et son immense catalogue d'applications : Netflix, Prime Video, et plus encore. Elle est enfin compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. À l'occasion des soldes d'hiver, Rue Du Commerce la propose à très bon prix. Elle est à 618 € a lieu de 715 € habituellement, ce qui correspond à une économie d'un peu moins de 100 €.