Soldes été Amazon 2022 : le top des offres à ne pas rater

Sur Amazon, les soldes d'été vous offrent l'occasion d'acheter de nombreux produits à prix réduit. Le géant du e-commerce participe aussi à l'événement promotionnel de l'été. Nous avons passé en revue les offres qui valent le coup sur les produits high-tech.

Après Boulanger, Cdiscount, AliExpress ou encore Fnac Darty, voici venue notre sélection des meilleurs bons plans des soldes d'été 2022 sur Amazon. Le géant du e-commerce propose aussi de nombreuses offres en attendant le Prime Day. Nous avons rassemblé ici toutes les promos qui valent le coup et que vous auriez tort de laisser passer.

Soldes d'été sur Amazon : les meilleurs bons plans sont ici

Souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 23,99 € au lieu de 69,99 €

La souris filaire gamer Logitech G402 Hyperion Fury profite d'une réduction de 66% pour s'afficher à un prix attractif sur Amazon. Elle est en effet affiché à 23,99 € au lieu de 69,99 €. Vous pouvez l'utilisez aussi bien avec les PC Windows, Linux ou avec les Mac. La G402 Hyperion Fury de Logitech est très réactive et dispose de huit boutons programmables.

Apple AirTag à 28 € au lieu de 35 € euros

L’AirTag, l'accessoire de tracking d'objets d'Apple est actuellement à 28 euros au lieu de 35 euros à l'occasion des soldes d'été 2022 sur Amazon. Vous pouvez ainsi profiter d'une réduction de 20% sur cet accessoire très pratique que vous pouvez accrocher à vos clés, glisser dans un sac ou dans votre portefeuille pour les retrouver facilement en cas de perte.

SteelSeries Arctis 1 à 30 € au lieu de 60 €

Le micro-casque filaire SteelSeries Arctis 1 est à seulement 30 euros chez Amazon pour les soldes. Son prix conseillé étant de 60 €, la réduction proposée ici est de 50%. Ce casque micro conçu pour les joueurs est compatible avec les PC et toutes les consoles, y compris la PS5 et la Xbox Series X.

Il dispose d'un microphone bidirectionnel avec suppression de bruit qui peut être détaché. Son arceau réglable avec armature en acier lui permet de s'ajuster parfaitement selon la tête du porteur. Enfin, ce casque dispose de coussinets en tissu AirWeave pour un meilleur confort.

Disque dur WD My Passport à 52,49 au lieu de 95,99 €

Le disque dur WD My Passport for Mac est à moins de 55 euros sur Amazon au lieu de 95,94 €. Cela correspond à une réduction de 45%. Il s'agit de la version de 2 To du disque qui pour information est compatible avec le logiciel de sauvegarde Time Machine que connaissent les utilisateurs d'Apple. Ce disque dur offre un débit de transfert de données allant jusqu'à 140 Mo par seconde.

Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 54,99 € au lieu de 109 €

Pendant les soldes d'été, la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh est à 48,99 euros au lieu de 109 euros sur Amazon grâce à une remise de 50%. Il s'agit d'un modèle compact et facilement réglable qui prend en charge les appels et les enregistrements vidéo en Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels).

Cette webcam est également compatible avec la compression vidéo H.264 et dispose de deux microphones stéréo intégrés avec réduction automatique des bruits. Enfin, en condition de faible éclairage, elle offre une correction automatique qui améliore la qualité des images.

Clavier sans fil Logitech MX Keys mini à 65 € au lieu de 110 €

Pour les soldes, Amazon propose une offre intéressante sur le clavier sans fil Logitech MX Keys Mini. Ce dernier passe à 64,99 € au lieu de 109,99 €. C'est donc une réduction de 41% qui s'applique en ce moment sur ce clavier minimaliste et compact qui est compatible avec tous les systèmes d'exploitation pour PC via une liaison Bluetooth.

C'est un clavier rétroéclairé dont les touches s'illuminent au moment où vos doigts s'approchent. L'intensité du rétroéclairage s'ajuste par ailleurs aux conditions de l'éclairage ambiant. Ce clavier sans fil offre une portée de 10 mètres.

Roborock S6 MaxV à 379 € au lieu de 599 €

Si vous recherchez un aspirateur robot moins cher dans le cadre des soldes d'été, Amazon propose le Roborock S6 MaxV à 379 euros. Son prix conseillé étant de 600 €, vous bénéficiez d'une réduction de 37%. Le Roborock S6 MaxV est un aspirateur robot disposant d'une double caméra avant qui lui permet d'appréhender son espace et d'éviter les obstacles.

Il offre une puissance d'aspiration est de 2500Pa. Cet aspirateur dispose également d'une fonction de lavage et embarque une serpillère ainsi qu'un réservoir d'eau électronique de 290 ml. N'hésitez pas à consulter notre test du Roborock S6 MaxV.

Robot-cuiseur connecté Moulinex i-Companion à 449 € au lieu de 530 €

Pour les soldes sur Amazon continuent, le robot-cuiseur connecté Moulinex i-Companion fait l'objet d'une belle réduction. Celle-ci fait passer son prix de 530 € à 449 €. Vous bénéficiez ainsi d'une économie de 82 €. Pour rappel, le Moulinex i-Companion est la version connectée du premier robot-cuiseur multifonction conçu par Moulinex.

C'est un appareil efficace pour mixer vos ingrédients. Il est aussi capable de cuire vos préparations de façon homogène et précise entre 30 et 130 degrés. Il est possible de le contrôler grâce au panneau de commande ou depuis un smartphone en connectant les deux appareils via une liaison Bluetooth.

Vous avez ainsi accès directement à des programmes de cuisson préréglés. Par ailleurs, avec l’application Companion vous accédez à toutes les recettes Moulinex.