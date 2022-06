Soldes d’été : sur AliExpress, les prix sont en chute libre !

AliExpress prend aussi part aux soldes d’été 2022. Le géant chinois du e-commerce propose des milliers de produits avec des réductions allant jusqu’à 70%. Il y a notamment de nombreuses offres sur les produits high-tech. Si vous recherchez les meilleurs bons plans des soldes chez AliExpress, vous êtes au bon endroit.

AliExpress gagne en popularité en France. Le géant chinois n’a certes pas encore la notoriété de certains concurrents comme Amazon dans nos contrées, mais grâce à ses entrepôts désormais installés dans l’Hexagone, de plus en plus de Français y font leurs achats et les prix sont souvent très intéressants.

Et pour les soldes d’été 2022, AliExpress propose de nombreuses offres qui permettent aux internautes de réaliser des économies considérables sur leurs achats. L’enseigne chinoise couvre de nombreuses catégories. Si vous recherchez les meilleures offres sur les produits high-tech, nous avons préparé pour vous une sélection des offres incontournables.

Le top des bons plans AliExpress pour les soldes d'été 2022

Xiaomi Band 7 à 49,14 € au lieu de 70 €

Tout juste lancé au tarif conseillé de 69,99 €, le Xiaomi Band 7 profite déjà d'une réduction importante. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 49,14 € chez AliExpress à l'occasion des soldes d'été 2022. Comment profiter de ce tarif ? Appliquez dans un premier temps le coupon vendeur de 9,69 € (juste en dessous du prix affiché).

Et une fois le produit ajouté au panier, n'oubliez pas de renseigner le code promo 22ETE05. Le prix du bracelet connecté revient au final à 49,14 € au lieu de 69,99 €.

Aspirateur balai Tineco iFloor 3 à 199 € au lieu de 378 €

Le Tineco iFloor 3 est un excellent aspirateur balai pour les soldes secs et humides. À l'occasion des soldes d'été sur AliExpress, son prix passe à 206 € au lieu de 378 €. Pour bénéficier du tarif réduit, appliquez dans un premier temps un coupon de 6,79 €, juste en dessous du prix affiché. Une fois le produit ajouté au panier, n'oubliez pas de saisir le code promo SDSFR8. Vous avez au final un prix de 199 €.

Le Tineco iFloor 3 est un aspirateur 2-en-1 qui aspire et nettoie vos sols simultanément. D’un seul clic, l’appareil auto-nettoie sa propre brosse et son tube avec de l’eau propre. Vous n'avez donc pas à vous salir les mains. Son autonomie est de 25 minutes.

Poco X4 Pro à 239 € au lieu de 349 €

Le Poco X4 Pro est un bon smartphone milieu de gamme compatible 5G et qui est assez performant pour un usage fluide au quotidien. Grâce aux soldes d'été sur AliExpress, son prix passe de 349 € à 239 €. Cela correspond à une réduction de 31% qui vous fait réaliser une économie de 110 €. Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de saisir le code promo 22ETE15 au niveau de l'emplacement prévu à cet effet avant de valider la commande.

Xiaomi Mi Pad 5 à 267 € au lieu de 399 €

Vous recherchez une tablette Android efficace et peu chère à l'occasion des soldes d'été 2022 ? Ne passez pas à côté de cette offre AliExpress sur la Xiaomi Mi Pad 5. La tablette est à 267 € au lieu de 399 €. Appliquez dans un premier temps le coupon de 3 € juste sous le prix affiché. Et une fois l'article ajouté au panier, renseignez le code promo SDSFR2 pour profiter du bon prix.

Pour rappel, la Xiaomi Pad 5 dispose d'un écran de 11 pouces en définition de 2560 x 1600 pixels. Elle est animée par un processeur Qualcomm Snapdragon 600 avec 6 Go de RAM. Sa batterie est d'une capacité de 8720 mAh et elle est compatible avec la charge rapide à 33 watts. Pour la partie photo, elle dispose d'une caméra arrière de 13 MP et d'une caméra avant de 8 MP.

Roborock S7 à 359 € au lieu de 477 €

Chez AliExpress, le Roborock S7 est disponible dans ses deux coloris (noir et blanc) au prix réduit de 359 €. En temps normal, il faut débourser entre 479 € et 599 € pour s'offrir cet aspirateur robot qu'on ne présente plus. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une réduction minimum de 120 €.

Encore une fois, il faut nécessairement saisir un code promo pour bénéficier de ce tarif réduit chez AliExpress. N'oubliez donc pas de renseigner le code 22ETE40 au niveau de l'emplacement prévu à cet effet dans le panier. Une réduction s'appliquera automatiquement pour un prix final de 359 €.

OnePlus 9 5G à 369 € au lieu de 719 €

Lancé il y a un peu plus d'un an au prix de 719 €, le smartphone haut de gamme de OnePlus est aujourd'hui à seulement 369 € sur AliExpress pour les soldes d'été 2022. C'est un tarif presque divisé par deux. Et cela n'enlève rien à la qualité de ce smartphone qui reste un excellent modèle en 2022.

Pour 369 €, vous pouvez donc vous offrir un modèle haut de gamme. Cela vaut carrément le coup. Et pour profiter du prix réduit, il faut dans un premier temps appliquer un coupon de 10 € juste sous le prix affiché. Et une fois le produit ajouté au panier, n'oubliez pas de renseigner le code promo 22ETE40. Le prix final sera de 369 €.

OnePlus 10 Pro à 544 € au lieu de 919 €

Le OnePlus 10 Pro, le dernier flagship de la marque lancé il y a seulement quelques mois fait l'objet d'une réduction de 40% chez AliExpress dans le cadre des soldes d'été. Sorti au tarif de 919 €, il est en ce moment à seulement 544 €. Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de saisir le code promo SDSFR12 dans le panier avant de valider la commande. Il applique une réduction automatique 45 € sachant qu'à la base, le smartphone est affiché à 589 € au lieu de 919 €.