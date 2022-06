Soldes été 2022 Fnac Darty : toutes les offres à ne pas manquer

Vous les attendiez avec impatience, voici les soldes d’été 2022 Fnac Darty. Pendant 4 semaines, du mercredi 22 juin jusqu’au mardi 19 juillet, vous allez pouvoir bénéficier des meilleures promotions sur vos objets high-tech favoris chez vos enseignes préférées comme Amazon, Boulanger, Cdiscount… Dans cet article, nous vous donnons les meilleurs bons plans des soldes été 2022 à ne pas manquer à la Fnac et chez Darty.



Les soldes été 2022 viennent de commencer mais vous ne savez pas où donner de la tête dans cette avalanche de promotions ? Dans cet article, nous avons regroupé les meilleurs offres high-tech disponibles du côté des enseignes Fnac et Darty pendant les soldes d’été 2022.

Les meilleures offres high-tech des soldes été 2022 Fnac Darty

Xiaomi Mi Home 360° à 29,99 € 39,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI HOME 360° SUR DARTY

Vous voulez vous équiper d’une caméra de surveillance sans casser votre tirelire d’économies ? Alors cette offre sur la Xiaomi Mi Home 360° devrait vous intéresser. Habituellement commercialisée à 39,99 euros, elle est disponible pendant les soldes d’été 2022 Fnac Darty à seulement 29,99 euros.

Son gros point fort est de pouvoir la faire pivoter à distance à 360° horizontalement et 115° verticalement. De cette manière, avec une seule caméra, vous pouvez regarder chaque recoin de votre pièce. Avec une résolution HD 1080p et la vision nocturne infra-rouge, vous aurez une bonne visibilité de votre intérieur. L’IA est également capable de détecter la présence d’un humain pour vous avertir sur votre smartphone en cas d’intrusion.

Cette caméra permet aussi de communiquer avec vos proches restés à la maison grâce aux appels bidirectionnels. Dernier point très appréciable, il est possible d’y ajouter une carte SD de 32 Go pour bénéficier d’un stockage interne des images capturées.

Casque Gaming filaire HyperX Cloud Alpha Pro à 69,99 € 99,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CASQUE GAMING FILAIRE HYPERX CLOUD ALPHA PRO SUR FNAC

Les casques gaming qui allient excellente qualité et prix abordable ne sont pas légion. Cette offre promotionnelle sur le casque gaming filaire HyperX Cloud Alpha Pro est donc une bonne opportunité à ne pas rater. Le prix de lancement de ce casque était à 99,99 euros. Pendant les soldes, bénéficiez de 30 euros de réduction.

La marque HyperX est bien connue des gamers et la gamme de casques Cloud est depuis plusieurs années une référence des modèles à moins de 100 euros. Soldé à 69,99 euros, il fait l’exploit de n’avoir aucun point faible et d’être un casque polyvalent.

En premier lieu, sa qualité de fabrication globale et son confort sont exemplaires. L’audio est précise avec une bonne gestion de la stéréo. Le casque pourra aussi bien être utilisé pour jouer aux jeux vidéo que pour écouter de la musique ou regarder un film grâce à sa qualité sonore mais aussi au micro amovible. Le micro est de bonne facture et il permet une excellente captation de la voix pour être parfaitement compris par ses partenaires de jeu.

Ecran PC Gaming Samsung Odyssey G5 à 279,99 € 299,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECRAN PC GAMING SAMSUNG ODYSSEY G5 SUR FNAC

Sorti en début d’année 2022, cet écran PC Gaming Samsung Odyssey G5 27 pouces est déjà en promotion pendant les soldes d’été 2022 Fnac Darty. Proposé normalement à 299,99 euros, vous pouvez vous procurer cet excellent écran pour 279,99 euros.

Cet écran au tarif abordable de Samsung saura séduire les gamers en quête d’une dalle VA 27 pouces Quad HD 144 Hz. Sa qualité d’image est assez exceptionnel pour ce prix avec notamment un bon calibrage des couleurs et une image bien contrastée. Avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, il s’agit d’un moniteur réactif qui est également compatible FreeSync Premium, une technologie de rafraichissement dynamique proposée par AMD.

Si la connectique reste le point faible de cet écran, avec seulement une entrée DisplayPort 1.2, une entrée HDMI et une prise casque, cela reste un moniteur avec un très bon rapport qualité-prix, d’autant plus en promotion.

Pack Philips Hue Kit de démarrage + Prise connectée à 119,99 € 199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK PHILIPS HUE KIT DE DÉMARRAGE + PRISE CONNECTÉE SUR FNAC

Belle réduction de 40% sur ce pack Philips Hue Kit de démarrage + Prise connectée qui voit son prix chuter de 199,99 € à 119,99 € pendant les soldes d'été 2022 Fnac Darty.

C’est un excellent achat pour ceux qui veulent s’essayer à la domotique dans leur maison et qui ne sont pour le moment pas du tout équipé. Le pack comprend deux ampoules E27, un pont de connexion Hue, un interrupteur avec variateur et une prise connectée pour transformer n’importe quelle lampe, même celles qui n’ont pas d’ampoule Philips Hue en lampe connectée.

Vous pourrez contrôler vos lumières avec l’interrupteur sans fil fourni ou bien avec votre smartphone. Vous pourrez même vérifier à distance si vous avez bien tout éteint.

Les ampoules Philips Hue permettent de régler jusqu’à 50 000 nuances de lumières blanches et 16 millions de couleurs. Vous pourrez donc définir l’ambiance exacte que vous souhaitez dans votre pièce. Petite fonction supplémentaire amusante : vous pourrez synchroniser votre musique, votre film ou votre jeu avec vos ampoules pour avoir une ambiance dynamique dans toute votre pièce.

Aspirateur robot iRobot Roomba 698 à 199 € 299 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASPIRATEUR ROBOT IROBOT ROOMBA 698 SUR DARTY

On continue notre sélection des meilleures offres soldes d'été Fnac Darty 2022 avec l’aspirateur robot iRobot Roomba 698 qui voit son prix chuter de 30%. Il passe de 299 € à 199 €. Si vous en avez marre de passer l’aspirateur, c’est une offre à ne pas laisser filer !

L’aspirateur robot iRobot Roomba 698 nettoie tout seul vos sols. Vous pouvez le lancer vous-même quand vous le souhaitez, le programmer pour qu’il nettoie à intervalles réguliers ou l’actionner à distance depuis votre smartphone. Simple et efficace, il passe sous tous vos meubles sans aucun souci. Même s’il ne dispose pas des capteurs les plus performants comme un Lidar, il se débrouille tout de même très bien tout seul. Si vous avez des escaliers, pas de problème. Il est équipé de capteurs pour éviter qu’il s’y aventure et fasse une mauvaise chute. Enfin, il est équipé d’un filtre AeroVac pour capturer les poussières les plus fines.

TV LED Xiaomi MI TV P1 43 Pouces à 299,99 € 349,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED XIAOMI MI TV P1 43 POUCES SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED XIAOMI MI TV P1 43 POUCES SUR FNAC

Ces soldes d’été 2022 sont l’occasion de s’offrir un nouveau téléviseur. La TV LED Xiaomi MI TV P1 43 Pouces est un téléviseur connecté Android TV d’entrée de gamme qui offre de belles prestations. Déjà proposé à un tarif attractif, son prix baisse de 50 euros pour passer sous la barre symbolique des 300 euros.

Xiaomi est le constructeur chinois de référence qui propose toujours des produits high-tech avec un excellent rapport qualité-prix. Ce téléviseur connecté LED Xiaomi MI TV P1 43 Pouces ne déroge pas à cette règle. Sa dalle 4K Ultra HD est compatible HDR10 et Dolby Vision. Elle dispose aussi de la technologie MEMC qui permet une plus grande fluidité de l’image. Elle offre une conception sans bord sur trois côtés (seul le bord du bas est plus épais) qui lui donne un look très agréable.

Des micros sont intégrés directement sur la TV pour permettre un contrôle vocal sans avoir à tenir la télécommande. On retrouve bien évidemment toutes les fonctionnalités d’une TV connectée Android avec plus de 7000 apps disponibles et un catalogue de 400 000 films et contenus TV.

D’un point de vue connectique, on retrouve trois entrées HDMI, deux ports USB 2.0, une entrée composite (AV), une sortie audio numérique optique, une sortie casque et un port Ethernet.

TV LED Philips 50PUS8546 à 599,99 € 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED PHILIPS 50PUS8546 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED PHILIPS 50PUS8546 SUR FNAC

Toujours au rayon téléviseurs, on monte en gamme avec la TV LED Philips 50PUS8546. À l’occasion des soldes d’été, son prix est sacrifié puisqu’il passe de 799,99 euros à 599,99 euros, soit pas moins de 200 euros d’économie !

Il s’agit d’une télévision connectée Android TV avec une dalle de 4K UHD 60 Hz d’une diagonale de 126 cm. Elle est compatible HDR10+, Dolby Vision et elle offre la technologie Ambilight qui éclaire 3 côtés du téléviseur pour une ambiance plus immersive. D’un point de vue sonore, il s’agit d’un téléviseur compatible Dolby Atmos et DTS Play-Fi qui permet de connecter des enceintes sans fil.

TV LED Philips 70PUS8546 à 799,99 € 999,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED PHILIPS 70PUS8546 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED PHILIPS 70PUS8546 SUR FNAC

Toujours chez Philips, le même modèle de téléviseur mais cette fois-ci en 70 pouces et non en 50 pouces est aussi soldé. Son prix chute également de 200 euros pour passer de 999,99 euros à 799,99 euros. Une excellente opportunité de s’offrir une télévision connectée de cette taille à prix réduit.

Casque réduction de bruit Bluetooth Sony WH1000XM4 à 279,99 € 329,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CASQUE RÉDUCTION DE BRUIT BLUETOOTH SONY WH1000XM4 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CASQUE RÉDUCTION DE BRUIT BLUETOOTH SONY WH1000XM4 SUR FNAC

Pour les soldes d'été 2022, Darty et la Fnac proposent 50 euros de réduction sur le casque bluetooth à réduction de bruit active Sony WH1000XM4. Il est en promotion au tarif de 279,99 euros.

Depuis de nombreuses années, Sony est considéré comme l’un des meilleurs fabricants de casques audio. Avec ce modèle haut de gamme WH-1000XM4, vous ne serez pas déçu. La qualité audio est une nouvelle fois proche de la perfection et la réduction de bruit active est bluffante. C’est le casque idéal pour s’isoler complètement des bruits extérieurs. Il dispose également d’un capteur de proximité et de commandes tactiles réactives qui rendent son utilisation très simple et plaisante.