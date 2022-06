Soldes Cdiscount été 2022 : le top des offres à saisir de toute urgence

C'est parti pour les soldes d'été 2022 sur Cdiscount. L'enseigne propose une avalanche de bons plans sur une variété de produit de la Tech. Si vous voulez profiter des promos du moment pour réaliser de bonnes affaires, vous êtes arrivé au bon endroit. Nous vous y aidons avec ce récapitulatif des meilleurs bons plans des soldes d'été sur Cdiscount.

L'enseigne Cdiscount est en plein dans les soldes d'été 2022. Des milliers de produits sont en promotion sur le site e-commerce, mais comment retrouver les meilleures offres dans cet immense tas de bons plans sur toute la boutique ? Nous avons fait le travail pour vous et vous proposons ici une sélection des meilleures offres high-tech des soldes d'été 2022 sur Cdisocunt.

Vous cherchez un nouveau smartphone, une tablette, des écouteurs sans fil un casque audio ou encore des enceintes connectées ? Découvrez ici les deals incontournables du moment. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir nos autres récapitulatifs, notamment celui des boutiques Fnac/Darty, Amazon, ou encore Boulanger.

Le top des offres high-tech soldes été Cdiscount 2022

Ampoule connectée Xiaomi Mi Lite à 14,99 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

La Xiaomi Mi Lite LED est en promo dans le cadre des soldes Cdiscount à 16,99 € au lieu de 21,99 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 22%. Il s'agit d'une ampoule connectée de type E27 avec culot à visse. Ce modèle blanc est en réalité une ampoule d'ambiance puisqu'il peut éclairer selon différentes couleurs. L'ampoule embarque un module WiFi qui lui permet de se connecter directement à votre smartphone via l'application Mi Home. Pas besoin de passerelle ou de réglages compliqués.

Depuis votre smartphone, vous pouvez gérer tous les paramètres de l'ampoule à distance : l'allumer, l'éteindre, activer les modes couleur, flux et lumière du jour. Il est aussi possible de régler la température de couleur ainsi que l'intensité de l'éclairage sur plusieurs niveaux.

Rafraîchisseur d'air 4 en 1 OCEANIC à 79, 99 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Ce rafraichisseur d'air multifonction vous permettra en ces temps de forte chaleur de retrouver un peu de confort chez vous. Vendu en temps normal à 100 €, son prix est passé à 79,99 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. Ce rafraichisseur d'air est multifonctions puisqu'il assure aussi les rôles de ventilation, d'humidification et de purification de l'air.

Aspirateur Robot Laveur ULTENIC D5s Pro à 139 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Cet aspirateur robot qui est également un laveur est en temps normal vendu au prix conseiller de 169 €. Mais grâce aux soldes d'été sur Cdiscount, il est possible de l'avoir en ce moment à seulement 149 €, ce qui correspond à une réduction de 20 €. Vous n'avez plus à vous soucier du ménage, cet aspirateur jouant pleinement ce rôle tout seul, et ce, avec une puissance d'aspiration de 3000 Pa.

Sa batterie de 2600 mAh lui permet de tenir jusqu'à 150 minutes, soit 2h et 30 minutes d'autonomie environ. Le niveau sonore maximal de cet aspirateur robot est de 60 dB. Il est compatible avec tous les types de sols et dispose d'un système de cartographie qui lui permet d'éviter efficacement les obstacles.

AirPods Pro à 199 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Les AirPods Pro font également l'objet d'une réduction pendant les soldes d'été 2022 sur Cdiscount. Au lieu du prix conseillé de 229 €, l'enseigne en ligne les propose à 199 €. Pour rappel, les AirPods Pro sont des écouteurs sans fil haut de gamme avec fonction de réduction active du bruit active. L'efficacité de la réduction de bruit et la qualité du son produit ne sont plus à démontrer.

Les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts en silicone pour vous permettre de choisir ceux qui vous vont le mieux. Résistants à l’eau et à la transpiration, ces écouteurs offrent également une autonomie de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. n'hésitez pas à consulter notre test des Apple AirPods Pro pour tout savoir sur ces écouteurs.

Climatiseur réversible mobile monobloc OCEANIC à 279 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Vous ne supportez plus la chaleur estivale ? Cela trombe bien. Avec les soldes en cours, Cdiscount vous permet d'acheter un climatiseur mobile monobloc qui est de surcroit réversible à seulement 279 €. Réversible, cela signifie qu'il peut également vous servir de chaudière d'appoint pendant l'hiver.

Ce climatiseur délivre une puissance de 12 000 BTU, ce qui permet de refroidir des pièces jusqu'à 50 m². En plus du chauffage et du refroidissement, il dispose aussi d'une fonction de déshumidification et de ventilation. Il appartient à la classe énergétique A et est vendu en ce moment à un prix très accessible pour ce type de modèle.

Trottinette électrique AOVO ES80 M365 PRO à 289 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Il s'agit d'une trottinette électrique performante, confortable et bien construite. Sur Cdiscount, il est affiché à 299 € pendant les soldes. C'est un prix très intéressant pour une trottinette disposant d'un moteur de 350 W pouvant atteindre une vitesse de 31 km/h. Mais elle est bridée à 25 km/h pour se conformer à la réglementation.

Sa charge utile est de 100 kg, ce qui signifie qu'il peut supporte des personnes avec un poids atteignant cette limite. Sa batterie de 10,5 Ah lui offre une bonne autonomie de 30 à 35 km. L'engin pèse 14,5 kg est est pliable.

Aspirateur balai Dyson V10 Animal+ à 349 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Ce modèle fait l'objet d'une forte réduction pour les soldes d'été. L'enseigne Cdiscount le propose à 349 € au lieu de 479 €. Vous réalisez une économie de 130 €. Cet aspirateur balai sans fil signé Dyson est cotre partenaire idéal pour un nettoyage efficace et contrôlé dans les moindres détails.

Vous pouvez nettoyer facilement votre logement du sol au plafond. Pour un nettoyage polyvalent, il se transforme également en aspirateur à main. Vous bénéficiez de jusqu’à 60 minutes d’aspiration sans baisse de régime.

TV LED 58″ HISENSE 58BE5000F à 399 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Et si vous profitiez des soldes d'été pour vous offrir une Smart TV ? Le téléviseur LED Hisense BE5000F de 58 pouces fait l'objet d'une belle réduction sur Cdiscount. Il est à 399 € au lieu de 469 €, ce qui correspond à 70 € d'économie. Il s'agit d'une TV 4K qui tourne sous l'OS maison VIDAA. Cette plateforme dispose de la plupart des applications populaires sur TV comme Netflix, YouTube, Prime Video, Plex, etc.

Samsung Galax S21 FE à 539 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Le Galaxy S21 FE s'affiche en ce moment à 539 € au lieu de 759 € chez Cdiscount. Si vous guettez un bon plan pour acheter un smartphone pendant les soldes, voici une occasion intéressante. Pour le prix d'un bon milieu de gamme, vous pouvez vous offrir le S21 FE qui est occupe le segment des smartphones haut de gamme.

Il intègre en effet un SoC Snapdragon 888 qui est une puce à haute performance. Celle-ci gère toutes les tâches sans rougir, y compris celles les plus lourdes. Vous pouvez notamment profiter de performances irréprochables lors de vos sessions de jeu vidéo. La partie photo est aussi de bonne facture, toute comme l'autonomie assurée par une batterie de 4500 mAh. Découvrez notre test complet du Galaxy S21 FE pour tour savoir sur le smartphone.

PC Portable Gamer LENOVO Legion 5 15ACH6H à 799 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est une valeur sûre comme PC portable gamer. Si vous recherchez un modèle performant équipé notamment d'une RTX 3060, ne ratez pas ce bon plan des soldes d'été sur Cdiscount. Ce modèle est en effet à 799 € seulement au lieu de 1299 €. Le Prix est donc bien en dessous de la barre des 1000 €. Et à ce tarif, vous disposez d'un bon modèle équipé par ailleurs d'un processeur RYZEN 5 5600H ainsi que d'un écran Full HD 120 Hz de 15,6 pouces.

PC Portable Gamer MSI Katana GF76 11UE-237XFR à 1099 €

JE PROFITE DE CE BON PLAN

Toujours dans le registre des PC portables gamer, vous avez le MSI Katana GF76 11UE-237XFR. Ce modèle vendu en temps normal à 1599 € passe à 1099 € pour les soldes. Vous bénéficiez d'une remise importante de 500 € pour ce PC portable performant équipé d'un processeur Core i7-11800H.

La carte graphique intégrée est une RTX 3060 et vous disposez de 16 Go de RAM. Cet ensemble permet de jouer de manière très confortable en Full HD, avec le ray tracing de surcroit. Seul bémol, vous allez devoir y installer Windows puisqu'il est livré sans OS