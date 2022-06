Soldes Boulanger été 2022 : ne passez pas à côté de ces offres

Les soldes d'été 2022 sont lancés sur Boulanger. Quelles sont les meilleures offres proposées par l'enseigne sur les produits high-tech ? Nous avons fait le tour et vous proposons dans cet article une sélection des top bons plans à saisir maintenant.

Boulanger prend part aux soldes d'été 2022. Comme d'habitude, l'enseigne propose des réductions considérables sur des milliers de produits. Si vous recherchez les meilleures offres sur les produits Tech, vous êtes au bon endroit. Que vous cherchiez une bonne offre pour vous offrir un smartphone, une tablette, un objet connecté, une TV, etc. Voici les bons plans à ne pas rater.

Le top des offres Boulanger pour les soldes d'été

Echo Dot 4 + Ampoules Hue E27 à 39,99 €

Ce pack intéressant s'affiche à seulement 39,99 € chez Boulanger. Il est composé de deux ampoules connectées Philips Hue et de l'enceinte Amazon Echo Dot 4. Le tout à 40 € au lieu de 70 €. C'est une excellente offre si vous souhaitez vous équiper d'un éclairage connecté avec l'enceinte qu'il faut pour le contrôler à la voix.

Jabra Elite Active 75T à 79 €

Les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t sont à un bon prix sur Boulanger pendant les soldes d'été 2022. Ils font en effet l'objet d'une réduction de 55% qui fait passer le prix de 179 € à 79 €. Vous réalisez ainsi une belle économie de 100 €. Pour ce qui est des caractéristiques de ces écouteurs sans fil, ils disposent de la réduction de bruit active grâce à 4 microphones qui filtrent les bruits de fond indésirables.

Ces écouteurs Bluetooth 5.0 offrent une autonomie de jusqu'à 28 heures et il ne faut que 15 minutes pour pour retrouver une bonne heure d'autonomie. Grâce à leur indice d’étanchéité IP57, ils résistent à la poussière et à l'eau.

Montre connectée Amazfit T-REX Pro à 82 €

La marque Amazfit fait de très bonnes montres connectées. Le modèle T-REX Pro orienté sport a été lancé il y a quelques mois seulement. Et grâce aux soldes d'été 2022 chez Boulanger, son prix est en chute de 40%, passant de 139,99 € à 82,83 €. C'est donc une excellente occasion pour vous l'offrir.

Quant à ses caractéristiques, cette montre connectée embarque son propre GPS. C'est un atout important dont ne jouissent pas toutes les montres intelligentes qui s'appuient pour cela sur l'appairage avec un smartphone. En plus des modes de tracking sportif, l'Amazfit T-REX Pro vous permet d'analyser votre sommeil ou encore de mesurer votre niveau de stress. Son autonomie est de 40 heures.

SSD interne Samsung 980 NVMe PCIe de 1 To à 89,99 €

Il s'agit là d'une belle occasion qui vous permet de récupérer le SSD Samsung 980 PCIe de 1 To sous la barre des 100 €, à 89,99 € très précisément. Son prix conseillé et de 149 €. Si vous cherchez à vous équiper d'un SSD performant pour booster votre PC, ce bon plan des soldes d'été 2022 sur Boulanger est à saisir maintenant. Pour ce qui est de ses caractéristiques, ce SSD permet d'atteindre des vitesses très élevées de 3100 Mo/s en lecture et de 2600 Mo/s en écriture.

Pack Hue Starter + Enceinte Echo Dot 4 à 119,99 €

Au lieu de son tarif conseillé de 149,99 euros, ce pack est proposé au prix de 119,19 € grâce à une réduction de 20%. Le bundle inclut 2 ampoules connectées Philips Hue E27, un pont de connexion, mais aussi de l'enceinte connectée Amazon Echo Dot 4. Avec ces ampoules, vous pourrez mettre de l'ambiance lumineuse dans vos pièces en contrôlant très précisément les nuances à personnaliser parmi 16 millions de couleurs.

Et grâce à l'enceinte Echo Dot 4 qui est incluse, vous profitez d'un bon matériel de sonorisation qui permet en plus de contrôler les ampoules à la voix. Vous pouvez pour cela compter sur le serviteur Alexa. Ce kit de démarrage constitue est bonne affaire disponible dans le cadre des soldes d'été 2022.

Manette Microsoft Xbox Elite Series 2 à 127,49 € avec code promo MERCI15

Affichée habituellement au prix de 150 €, la manette Xbox Elite Series 2 fait l'objet d'une réduction de 15% dans le cadre des soldes d'été 2022 sur Boulanger. Il suffit de renseigner le code promo MERCI15 à l'emplacement prévu. Pour rappel, il s'agit d'une manette haut de gamme que vous pouvez utiliser avec les consoles Xbox, mais aussi sur n'importe quel ordinateur pour les amoureux du gaming sur PC.

La manette Elite Series X vous offre plus de 30 façons de jouer comme un pro. On y retrouve des sticks à tension réglable ainsi que des composants interchangeables. Sa batterie rechargeable lui permet par ailleurs de tenir jusqu’à 40 heures.

Tablette Lenovo P11 Plus à 227 €

La tablette Lenovo P11 Plus est en promo sur Boulanger dans le cadre des soldes d'été à 224 € au lieu de 279 €. Cela correspond à une réduction d'environ 20%. La Lenovo Tab P11 Plus est une tablette Android performante lancée il y a moins d'un an. Elle embarque une puce Helio G90T qui a bonne cote. De quoi vous offrir des performances décentes au quotidien.

Son écran est d'une diagonale de 11 pouces et est de définition 2K (2000 x1200 px). Pour la partie photo, elle dispose d'un capteur de 13 MP. Enfin, sa batterie de 7700 mAh lui permet d'assurer une autonomie jusqu'à 12 heures. Une très bonne tablette somme toute qui tourne sous Android 11, mais peut être mise à jour vers Android 12.