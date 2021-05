Apple AirTag : prix, date de sortie, fonctions, tout savoir sur le tracker d’objets

Le AirTag d'Apple est un tracker d'objet perdu, oublié ou volé. Glissé dans ou accroché à un objet, il permet de retrouver celui-ci quelque soit la distance qui vous en sépare. Quel est son mode de fonctionnement, marche-t-il sans iPhone, comment l'utiliser, ce qu'on peut et ne peut pas faire… Nous revenons sur tous ces points dans ce dossier.

Quelques mois après Samsung, Apple lance son propre tracker d'objet pour concurrencer le fabricant Tile. Baptisé AirTag, cet accessoire qu'on attend depuis longtemps a ses spécificités propres, écosystème Apple oblige. Pour tout connaitre à son sujet et comprendre son fonctionnement, nous avons compilé toutes les informations essentielles à savoir sur ce petit appareil.

Quel est le prix du AirTag ?

En France, un AirTag est commercialisé au prix de 35 euros. On aurait pu craindre un tarif plus salé connaissant Apple, mais la firme de Cupertino a pour une fois préféré se positionner sur les prix de ses concurrents sur le marché. Récemment, Samsung a lancé son Galaxy SmartTag au même prix. Le leader du secteur, Tile, avait également misé sur un tarif de 35 euros pour son tracker Tile Pro sorti l'année dernière, aujourd'hui disponible à un coût inférieur.

Apple propose également un pack de quatre AirTags pour 119 euros, soit un peu moins de 30 euros l'unité.

Quand sort le AirTag ?

Le AirTag a été officiellement présenté par Apple lors d'une conférence d'introduction de nouveaux produits qui se tenait le 20 avril 2021. Les précommandes sont ouvertes à partir du 23 avril pour une durée de une semaine sur le site officiel d'Apple. En achetant un AirTag pas ce biais, vous avez aussi la possibilité de le faire graver avec une combinaison d'emojis, de texte et de numéros sans frais supplémentaires.

La commercialisation effective du AirTag est programmée pour le 30 avril 2021.

L'utilisation des AirTags n'est possible qu'à travers des appareils de l'écosystème Apple. Tous les appareils qui disposent d'iOS 14.5 ou d'une version supérieure du système d'exploitation ont la possibilité d'être connectés à des AirTags.

Les iPhone SE, iPhone 6S et modèles plus récents sont compatibles.

Les iPad Pro 5e génération, iPad Air 2e génération, iPad Mini 4e génération et modèles plus récents sont compatibles.

L'iPod Touch 7e génération et modèles plus récents sont compatibles.

L'appareil en question doit également être connecté à un compte iCloud pour configurer le AirTag.

Le AirTag, ça sert à quoi ?

Le AirTag est un tracker d'objet, une balise Bluetooth que l'on accroche à un objet que l'on a peur de perdre ou que l'on souhaite retrouver rapidement n'importe quand : un porte-clés, une valise, un sac à dos, une mallette, un portefeuille, ou même un smartphone, un ordinateur portable…

Quand l'on désire remettre la main sur un objet équipé d'un AirTag, il suffit alors d'ouvrir une application, baptisée Find My, qui va géolocaliser le AirTag et diriger l'utilisateur vers celui-ci.

Quelle est la taille d'un AirTag ?

Le AirTag adopte une forme circulaire et un format compact. Petit et léger, il n'encombre pas l'objet qu'il doit accompagner. Il mesure 31,9mm sur 31,9 mm pour 8 mm d'épaisseur et un poids de seulement 11 grammes. L'appareil est fabriqué en acier inoxydable poli et certifié IP67 résistant à l'eau et à la poussière. On constate la présence d'une discrète trappe amovible qui permet de retirer et changer la pile aisément. Un haut-parleur est également intégré et sert à produire des sons qui aident l'utilisateur à localiser le AirTag.

Quels accessoires pour accrocher un AirTag ?

Les AirTags sont vendus seuls, ils ne peuvent de base qu'être glissés dans un contenant. Pour accrocher un AirTag à un objet, il faut utiliser un accessoire. Apple propose des solutions officielles, comme une lanière en polyuréthane, légère et résistante, une lanière en cuir ou un porte-clés en cuir. La marque à la pomme précise qu'il s'agit d'un cuir européen “au tannage unique”. Les accessoires servent à fixer et accrocher un AirTag où bon vous semble tout en ajoutant une touche de personnalisation. Une version luxe des accessoires est également disponible via un partenariat avec Hermès.

Si vous optez pour les accessoires officiels, sachez qu'un tel achat fera au moins doubler l'investissement initial. Voici les prix affichés :

Lanière en polyuréthane dans les coloris White, Deep Navy, Sunflower et Electric Orange : 35 euros .

. Lanière en cuir dans les coloris Saddle Brown et RED : 45 euros .

. Porte-clés en cuir dans les coloris Saddle Brown, RED et Baltic Blue : 39 euros.

Pour les accessoires de luxe de Hermès, les tarifs sont les suivants :

Accessoire de sac AirTag Hermès : 299 euros .

. Porte-clés AirTag Hermès : 349 euros .

. Accessoire de bagage AirTag Hermès : 449 euros.

Pour les utilisateurs qui n'ont pas l'intention de dépenser autant d'argent pour accessoire de tracker d'objets -et on les comprend-, il reste les alternatives de fabricants tiers. Chez Belkin par exemple, il est possible d'acquérir une protection AirTag avec porte-clés ou cordon pour 13,49 euros, voire moins cher chez certains revendeurs.

Quelle est l'autonomie du AirTag ?

Apple indique que le AirTag est équipé d'une pile CR2032 qui doit fournir de l'énergie pour une utilisation d'environ un an. Une fois qu'elle est tombée à plat, il suffit de la remplacer. Ce genre de piles se trouve facilement dans le commerce et l'opération pour changer la pile du AirTag est très simple.

Un AirTag est équipé d'une puce U1 conçue par Apple. Ce composant, que l'on retrouve aussi sur les iPhone depuis la 11e génération, exploite la technologie Ultra Wideband qui permet d'offrir des fonctionnalités de géolocalisation particulièrement précises. Celle-ci est capable de déterminer avec plus de précision la position et la distance à laquelle on se trouve du AirTag. À noter que pour bénéficier de cette fonction de “Localisation précise”, il faut obligatoirement être équipé d'un appareil embarquant la même puce, à savoir pour le moment un iPhone de la série 11 ou 12. La localisation précise agrège des données de l’appareil photo, d’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope pour guider l’utilisateur jusqu’au AirTag à l’aide de signaux sonores, haptiques et visuels.

Ce qui est intéressant avec les AirTags, c'est leur imbrication dans l'écosystème Apple et notamment dans le réseau Localiser. Quand un tracker n'est pas à portée de Bluetooth, alors c'est ce réseau qui est en charge de le retrouver. Il exploite alors tous les autres appareils Apple qui constituent le réseau afin de détecter les signaux Bluetooth du AirTag perdu, le tout en arrière-plan et bien sûr. Une fois qu'il est localisé grâce à ce système, les informations remontent jusqu'au propriétaire du AirTag.

La configuration du AirTag est très simple. L'appairage avec votre appareil se fait de la même manière qu'avec les AirPods. Le tracker apparaît alors dans l'application Localiser, qui vous donne la possibilité de renommer vos appareils. Le plus simple est de choisir le nom de l'objet auquel la balise sera rattachée.

Vous recevez une notification sur votre iPhone dès que vous vous éloignez trop d'un objet sur lequel vous avez placé un AirTag. Cela vous permet de réagir rapidement si vous avez oublié, perdu ou qu'on vous a volé l'un de vos biens. Via l'application, vous pouvez définir une distance autour de vous, à partir de laquelle vous serez notifié si la balise sort du champ.

Lorsque vous constatez la perte d'un objet tracké, vous pouvez alors placer le AirTag en Mode perdu. Vous recevrez alors une notification s’il est à proximité de vous ou s’il a été repéré par un ou d'autres appareils du réseau Localiser, qui recense près d'un milliard d'appareils. Si quelqu'un trouve un AirTag perdu, il peut en approcher son iPhone ou son smartphone Android compatible NFC. Il sera alors redirigé vers un site web qui affichera les coordonnées de contact du propriétaire de la balise. Prenez donc bien soin de bien renseigner vos coordonnées.

Quand vous déclarez un AirTag perdu, l'application vous donne donc sa position en temps réel approximative, calculée en fonction des appareils Apple des autres utilisateurs du réseau. Une fois que vous êtes à proximité, vous pouvez déclencher une sonnerie pour le localiser par le son. Il est également possible de se faire guider vers le AirTag via un outil de réalité augmentée sur les iPhone et iPad compatibles. Comme expliqué plus tôt, à ce moment, c'est la puce U1 qui prend le relais et peut donc localiser le tracker très précisément grâce aux fréquences à bande ultra-large.

Le AirTag et la fonctionnalité de localisation prennent en charge certaines options d'accessibilité d'iOS, dont VoiceOver, pour guider les personnes aveugles ou malvoyantes en direction de leur AirTag. Des instructions vocales comme “Le AirTag est à 3 mètres sur votre gauche” sont alors dictées. L'utilisateur peut aussi demander à l'assistant vocal Siri de rechercher un objet pour que celui-ci émette un son identifiable permettant de la détecter.

Peut-on suivre quelqu'un avec un AirTag ?

Depuis des années, Apple met l'accent sur la protection des données personnelles et de la vie privée de ses clients. Et même pour un tracker d'objets, la firme de Cupertino garantit une sécurité des informations. Le produit ne stocke aucune donnée de localisation ni d'historique de localisation. Les communications de l'AirTag avec le réseau Localiser sont chiffrées de bout en bout : seul le propriétaire de l'appareil est en mesure d'accéder aux données de localisation. Même Apple ne peut accéder à l’identité ou à l’emplacement d’un appareil utilisé pour effectuer la recherche.

Le AirTag se démarque également par l'intégration de fonctionnalités décourageant le suivi indésirable. Les identifiants Bluetooth transmis par l’appareil sont permutés régulièrement, ce qui permet d'empêcher le suivi de l’emplacement par un tiers à travers les traces laissées par la connectivité Bluetooth.

Enfin, le géant américain a fait en sorte que l'AirTag ne puisse pas être utilisé pour suivre un individu à la trace, mais reste cantonné à un rôle de tracker d'objets. Pour ce faire, les appareils iOS peuvent détecter un AirTag séparé de son propriétaire et qui se serait malencontreusement retrouvé sur vous. Vous êtes alors informé au bout d’un certain temps qu’un AirTag inconnu vous accompagne dans vos déplacements. Vous alors la possibilité de vous en débarrasser, ou de le désactiver : il suffit pour cela d'approcher son iPhone de l'AirTag, des instructions apparaitront alors à l'écran pour enclencher la désactivation.

Les utilisateurs Android ne sont pas laissés pour compte et ne pourront pas être espionnés non plus, car un AirTag séparé depuis trop longtemps de son propriétaire va émettre un son pour alerter de sa présence. Un appareil Android compatible NFC sera en mesure de désactiver la balise de la même manière qu'un iPhone. Cette fonction peut tout de même s'avérer embêtante dans certains cas puisqu'elle peut prévenir un voleur que l'objet qu'il a subtilisé est suivi par un tracker, et donc lui laisser la possibilité de s'en défaire.