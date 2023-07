Soldes Apple : les meilleures offres iPhone, AirPods et MacBook durant les soldes d’été 2023

Les soldes sur les produits Apple font partie des promotions les plus attendues. Généralement affichés à des tarifs au dessus de la concurrence, profitez des réductions sur les iPhone, AirPods et Macbook pour les acheter à un prix moins cher. Découvrez ici les meilleures offres des soldes Apple.

SOLDES ÉTÉ 2023 : LE TOP DES BONS PLANS SUR LES PRODUITS APPLE

Les soldes d’été se tiennent cette année du 28 juin à partir de 8h au mardi 25 juillet 2023 inclus. Durant cette période, de nombreux produits high-tech sont en promotion. Les produits de la marque Apple n’y échappent pas. Vous pouvez ainsi acheter votre iPhone, Macbook Air ou Pro, vos AirPods, ou encore votre tablette à un meilleur prix.

AirPods Pro 2 à 235 € au lieu de 299 €

C’est un prix historique pour les AirPods Pro 2 puisque les écouteurs d’Apple n’ont jamais été proposés aussi bas sur Amazon. Avec une réduction de 21%, vous pouvez les acheter à seulement 235 € au lieu de 299 € durant les soldes.

Dotés de la puce H2 plus puissante et moins énergivore, du nouveau boîtier de charge et de nouveaux haut-parleurs, les AirPods Pro 2 sont des écouteurs à réduction de bruit active efficaces.

Vous pouvez parfaitement les utiliser pour le sport car, avec leur certification IPX4, les AirPods Pro 2 sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.

Clavier Apple Magic Keyboard à 89€ au lieu de 109€

Toujours sur Amazon, la clavier sans fil rechargeable Apple Magic Keyboard voit son prix baisser de 20 euros pour passer sous la barre des 90 euros, soit une réduction de 18% par rapport au prix de vente conseillé à 109 euros.

Ce clavier officiel a la particularité de pouvoir se connecter sur Mac mais aussi sur iPad, iPhone et même iPod touch ! Vous pourrez donc vous en servir sur tous vos appareils Apple ou presque. Pour plus de simplicité encore, il s’associe directement à votre Mac sans avoir à passer par la case Réglages de votre ordinateur.

Avec sa batterie longue durée, vous pourrez l’utiliser au moins un mois sans avoir à la recharger. Il est livré avec un câble tissé USB-C vers port Lightning pour pouvoir le recharger directement sur le port USB-C de votre Mac.

Apple Watch SE 2ème génération à 249 € au lieu de 299€

L’Apple Watch SE 2ème génération a déjà la particularité d’offrir un prix abordable pour une montre connectée de la marque à la pomme puisqu’elle s’affiche de base à moins de 300 euros. Mais à l’occasion des soldes, son prix est encore plus intéressante puisqu’il baisse de 50 euros. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 249 euros. Une offre intéressante pour une smartwatch sortie il y a moins d’un an.

L'Apple Watch SE 2 est équipée du processeur bicœur 64 bits SiP S8, d’une puce sans fil W3, de 1 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Son écran est une dalle Retina OLED LTPO avec une résolution de 394 x 324 pixels et une luminosité jusqu’à 1 000 nits.

Résistante à la poussière et étanche jusqu'à 50m, elle a une autonomie maximale de 18 heures. Entre autres, elle fait le suivi de votre activité sportive, de votre sommeil, de votre fréquence cardiaque, de votre température et même éventuellement de votre cycle menstruelle. Enfin, elle détecte les chutes et les accidents de voiture pour pouvoir contacter les urgences en cas de besoin.

La série iPhone 14 dès 819 €

À sa sortie en septembre 2022, la série des iPhone 14 avait connu une hausse de prix en comparaison avec la série iPhone 13. Heureusement, les soldes sont l’occasion de vous les procurer pour un prix plus intéressant. Tous les modèles bénéficient ainsi de prix soldés.

Vous pouvez par exemple vous offrir l’iPhone 14 pour seulement 819 euros au lieu de 1019 euros. L’iPhone 14 Plus est à 906 € au lieu de 1169 €. L’iPhone 14 Pro passe à 1099 € au lieu de 1 329 €. Mais c’est l’iPhone 14 Pro Max qui gagne la palme de la plus belle promotion puisqu’il voit son prix chuter de 274 euros et se retrouve disponible à seulement 1205 € au lieu de 1 479 €.

MacBook Air 13 pouces M1 dès 999 €

Une fois n’est pas coutume, voici un MacBook à moins de 1000 euros pendant les soldes. Il s’agit du MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M1. Vendu normalement à 1199 euros, il voit son prix chuter de 200 euros pour atteindre seulement 999 euros.

Pour rappel, ce MacBook Air M1 de 2020 est équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il tourne avec la puce Apple M1 équipée d’un CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Cette puce est accompagnée de 8 Go de RAM et d’un disque SSD de 256 Go.

Son autonomie impressionne puisqu’elle peut atteindre 18 heures. En somme, un ultraportable avec une puce puissante et économe en énergie qui tourne sous MacOS. Pour moins de 1000 euros, ce serait dommage de s’en priver.

iPad 9ème génération 10,2 pouces (64 Go) à 389,99 € au lieu de 439 €

Pour finir cette sélection des meilleures offres Apple pendant les soldes, voici l’iPad 9ème génération dans sa version WiFi avec 64 Go de stockage. Normalement en vente à 439 euros, il est en ce moment disponible à la vente pour seulement 389,99 euros.

Pour information l'iPad 9 est doté d'un écran Retina de 10,2 pouces. Il fonctionne avec une puce A13 Bionic avec Neural Engine et 3 Go de RAM. On y retrouve un capteur photo grand-angle de 8 MP à l’arrière et un capteur avant ultra grand-angle de 12 MP. La sécurité est assurée par le Touch ID qui permet une authentification rapide et efficace. L’autonomie atteint 10 heures en navigation internet.

