Soldes Apple : les iPhone, AirPods et MacBook sont à bon prix

Les produits Apple n'échappent pas aux réductions des soldes d'été 2022. Nous avons vu quelques offres intéressantes sur l'iPhone 12 Pro Max, les AirPods ou encore le MacBook Air M1.

Soldes 2022 : le top des bons plans sur les produits Apple

AirPods Pro avec boîtier MagSafe à 199 €

Sur Rue du Commerce, les AirPods Pro d'Apple sont à bon prix pour les soldes d'été. L'enseigne les propose à 199 €. C'est un bon prix pour les écouteurs qui sont toujours à 279 € sur le site d'Apple. En ce qui concerne leurs caractéristiques, les AirPods Pro proposent la réduction de bruit active, une égalisation adaptative qui ajuste le rendu sonore selon la forme de vos oreilles.

Les AirPods Pro sont compatibles avec l'assistant Siri et peuvent tenir jusqu'à 24 heures avec le boîtier de charge sans fil pour ce qui est de l'autonomie. Ils sont par ailleurs résistants à l'eau et à la transpiration. N'hésitez pas à consulter notre test des Apple AirPods Pro pour en savoir plus sur les écouteurs Apple.

iPhone 12 Pro Max 512 Go à 999 €

L'iPhone 12 Pro Max en version 512 Go est moins cher sur Cdiscount dans le cadre des soldes d'été. Il passe à 999 € au lieu de 1149 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 150 €. Au cœur de l'iPhone 12 Pro Max, on retrouve la puce Apple A14 Bionic dont les performances sont toujours excellentes malgré ses 2 ans d'âge.

La partie photo est se compose d'un triple capteur de 12 MP accompagné d'un scanner LiDar pour la profondeur de camp. L'iPhone 12 Pro Max est évidemment compatible avec la 5G et dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces.

Le MacBook Air M1 à 999 €

Le MacBook Air M1 est de retour à 999 € au lieu de 1199 € chez Amazon et Cdiscount. Malgré ses 3 ans d'âge, ce modèle garde un attrait très élevé en raison de son excellent rapport qualité prix. Pour rappel le MacBook Air 2020 offre des performantes optimales et est peu énergivore grâce à sa puce M1.

L'appareil délivre en effet une puissance 3,5 fois plus élevée que celle de ses prédécesseurs. La partie graphique est tout aussi efficace. Enfin, le MacBook Air M1 M1 est très endurant puisqu'elle peut tenir jusqu'à 20 heures d'autonomie une charge.

Voilà pour les bons plans Apple que nous avons dénichés pendant les soldes d'été. Pour aller plus loin, jetez un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres des soldes sur les smartphones, les PC portables, les écouteurs et casques audio ou encore les TV LED et OLED.