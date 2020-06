Apple Watch Series 6 : date de sortie, prix, nouveautés, tout savoir

L’Apple Watch Series 6 va être prochainement présentée par Apple. Ce nouveau modèle profitant de la mise à jour watchOS va bénéficier de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport à la Series 5, tout en conservant un design respectant sa lignée. Voici tout ce que l’on sait à ce jour sur la nouvelle montre connectée signée Apple.

Leader sur le marché des montres connectées, Apple va tenter de confirmer sa mainmise sur le secteur en 2020 avec la commercialisation de ses Apple Watch Series 6. La firme de Cupertino ne va rien révolutionner avec ce produit, mais plutôt se reposer sur ses acquis tout en apportant quelques améliorations ci et là. Le groupe américain n’a pas besoin de prendre de risque étant donné l’avance qu’il a sur la concurrence, que ce soit sur ses rivaux historiques provenant de la tech (Samsung, Huawei…) ou des sociétés plus spécialisées dans les wearable (Fitbit, Fossil, Garmin…). Voyons donc ce qui nous attend avec la nouvelle génération d’Apple Watch à venir.

Apple n’a pas officialisé de date de présentation pour sa montre connectée Series 6. Mais il est très probable qu’elle sera annoncée lors de la keynote d’automne 2020, la conférence lors de laquelle on découvrira également les iPhone 12. Traditionnellement, l’événement a lieu lors de la première moitié de septembre. Mais les plans d’Apple pourraient être bouleversés cette année suite à des retards de production causés par l’épidémie de COVID-19. La keynote pourrait selon plusieurs rumeurs être repoussé à la fin du mois de septembre, voire au mois d’octobre. Si l’on se fie à la stratégie adoptée pour les précédents modèles, l’Apple Watch Series 6 serait ensuite commercialisée une dizaine de jours après sa présentation.

Quel est le prix de l’Apple Watch Series 6 ?

En France, l’Apple Watch Series 4 était vendue à sa sortie au tarif de 429 euros dans sa version avec GPS uniquement et 100 euros plus cher (529 euros) dans sa version avec connectivité mobile. La marque avait légèrement augmenté ses prix l’année suivante. L’Apple Watch Series 5 était quant à elle disponible à partir de 449 euros et il fallait une nouvelle fois ajouter 100 euros supplémentaires pour le support 4G. Pour l’Apple Watch Series 6, on peut tabler sur un prix similaire à celui de la Series 5. À moins que l’on assiste comme il se murmure à un changement de technologie d’écran. Dans ce cas, on peut s’attendre à une montée des tarifs.

Quel écran et quel design pour l’Apple Watch Series 6 ?

Apple aime bien regarder dans le passé en ce moment. On s’en est aperçu avec les iPhone : l’iPhone SE reprenant le châssis de l’iPhone 8 et les iPhone 12 qui s’inspireraient du design des iPhone 4. Sur les montres connectées aussi Apple mise sur ce qui a fonctionné dans le passé. D’après le leaker Jon Prosser, une source très crédible qui nous abreuve de fuites sur les produits Apple à venir depuis des mois, l’Apple Watch Series 6 ressemblera beaucoup à l’Apple Watch Series 4.

L’une des rumeurs persistantes concernant l’Apple Watch Series 6 est le passage d’un écran OLED à un écran microLED. Cette technologie permettrait d’offrir une plus forte luminosité à la dalle, ce qui est très intéressant lorsque l’on est en plein soleil. Le tout avec une consommation énergétique maîtrisée et en conservant d’excellents angles de vision. Autre atout du microLED, il propose des contrastes bien meilleurs que ceux que l’on peut apercevoir avec les autres techniques de LCD. Le microLED est donc le compromis parfait entre luminosité, autonomie et contraste. Pour en savoir plus sur à ce sujet, nous vous renvoyez vers notre grand dossier consacré aux différences entre les technologies d’écran.

On sait qu’Apple travaille sur le microLED depuis des années. Un intérêt qui s’est encore intensifié récemment puisque l’on a appris qu’Apple avait investi 300 millions de dollars dans une grande usine dédiée à la production d’écrans microLED à Taïwan. Il est à peu près acquis que c’est l’Apple Watch qui bénéficiera en premier lieu d’un écran microLED, l’iPhone suivant plus tard. Mais selon certains rapports, ce ne sera pas pour 2020. OLED ou microLED pour l’Apple Watch Series 6, la tendance varie donc en fonction des sources. L’intégration d’un écran microLED s’accompagnerait par contre sans doute d’une hausse du prix des montres connectées.

Un brevet suggère également que l’Apple Watch Series 6 pourrait être équipé de Touch ID par l’intermédiaire d’un lecteur d'empreintes sous l’écran. Une technologie qu’Apple n’a jamais utilisée sur aucun appareil jusqu’ici , préférant mettre en avant son système de reconnaissance faciale Face ID sur ses iPhone et iPad, les Apple Watch étant quant à elles privées d’authentification biométrique. Il faut actuellement entrer un code PIN ou utiliser le Face ID de son iPhone pour déverrouiller son Apple Watch, ce qui n’est pas des plus pratiques.

Pour ce faire, Apple envisage de déplacer les antennes de la montre du cadran vers le bracelet, libérant ainsi de l’espace à un scanner sous l’écran (ou à une batterie plus imposante dans le cadran). Outre les difficultés de design que cela représente, cela signifierait que les consommateurs seraient limités dans les choix de bracelet de remplacement. Il ne serait plus possible de se fournir chez un fabricant tiers et le coût des bracelets serait bien plus élevé. C’est pourquoi il vaut mieux se méfier de cette information pour le moment. Une solution plus probable à court terme est d’intégrer le lecteur d'empreintes à la molette de défilement.

Car celle-ci devrait bien demeurer sur l’appareil. Un brevet pouvait laisser penser qu’Apple allait se débarrasser de la molette physique au profit d’un capteur optique bien plus discret pour obtenir un design encore plus épuré, cela ne devrait pas arriver sur cette génération.

Quelle autonomie pour l’Apple Watch Series 6 ?

C’est sans conteste le principal point faible des montres connectées d’Apple : leur batterie fond comme neige au soleil. Dans de nombreux cas, l’utilisateur doit la recharger chaque jour pour éviter qu’elle ne tombe en rade. Un problème que l’on constate systématiquement sur tous les modèles jusqu’ici.

La nouvelle puce qui équipera l’Apple Watch Series 6 consommera sans doute moins d’énergie. Mais il n’est pas sûr qu’Apple parvienne dès cette année à augmenter la taille de la batterie. L’autonomie dépendra aussi de la technologie d’écran utilisée, OLED ou microLED. D’après le leaker spécialisé Apple Nikias Molina, l’autonomie prendra en tout cas un boost avec cette nouvelle itération. Reste à savoir dans quelle mesure.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités attendues de l’Apple Watch Series 6 ?

Bloomberg en parlait dès 2019, l’Apple Watch devrait enfin bénéficier de son propre système de suivi du sommeil selon le média The Verifier. Étrangement, elle comptait jusqu’ici sur des services tiers pour proposer cette option. Elle devrait cette fois-ci être directement intégrée à watchOS 7 et à l’écosystème d’Apple. Il est possible que nous ayons une confirmation de cette information non pas à l’automne, mais dès la WWDC 2020.

Cela fait longtemps que l’on en parle, l’Apple Watch Series 6 pourra mesurer le taux d’oxygène dans le sang (SpO2). L’option a été confirmée par différentes sources et la mention à une telle feature a été repérée sur iOS 14. Si le taux est jugé trop faible (en dessous de 80%), le porteur de la montre recevra une notification pour l’en avertir. Un taux d’oxygène dans le sang doit être compris en 95% et 100%.

Découlant directement de la mesure du taux d’oxygène dans le sang, l’Apple Watch Series 6 pourrait détecter les crises de panique, nous apprend Jon Prosser. La montre connectée serait capable de détecter l’hyperventilation chez l’utilisateur grâce à l’analyse du taux d’oxygène dans le sang et va coupler ces données avec celles du rythme cardiaque pour déterminer si le porteur fait une crise de panique. L’appareil pourrait même anticiper une crise de panique à venir. Dans ce cas, un message d’alerte s’affichera à l’écran et le système proposera une série d’exercices de respiration pour tenter de calmer l’utilisateur. S’il court ou s’il est en train de conduire, watchOS lui conseillera de cesser cette activité. C’est très probablement la fonctionnalité de « santé mentale » que nous promettaient les leakers Max Weinbach et EverythingApplePro.

Nous vous avons déjà relaté des histoires d’Apple Watch sauvant son propriétaire en appelant les secours. La Series 6 pourrait aller encore plus loin en déterminant si vous êtes en train de vous noyer ou en danger de noyade et le cas échéant, contacter les secours. Pour déterminer le risque, le système s’appuierait sur votre calendrier et vos données de localisation pour estimer si oui ou non, vous êtes susceptible de vous trouver dans ces eaux volontairement ou si vous y êtes arrivé par accident. C’est un brevet qui nous décrit une telle technologie, qui pourrait cependant ne jamais voir le jour, ou débarquer sur de futurs modèles.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo y va aussi de ses prédictions en annonçant que l’Apple Watch Series 6 proposera des performances globales à la hausse : elle sera plus rapide et offrira une meilleure connectivité que les modèles antérieurs. Il assure aussi qu’on peut s’attendre à une meilleure résistance à l’eau.

Une autre fuite laisse caresser l’espoir de l’intégration d’un tachymètre capable de mesurer avec précision la vitesse (de marche, course, nage…) ainsi que la distance parcourue. Une bonne nouvelle pour les sportifs qui n’étaient jusqu’ici pas forcément gâtés avec les fonctionnalités de fitness des Apple Watch. Enfin, de nouvelles options de contrôle parental devraient voir le jour.