Voici les meilleurs bons plans smartphones des soldes d’été

Si vous souhaitez profiter des soldes d'été pour acheter un nouveau smartphone, vous êtes arrivé au bon endroit. Dans ce récapitulatif des meilleures offres, vous trouverez tous les bons plans incontournables des soldes sur les smartphones Android, mais aussi sur les iPhone.

Les soles d'été ont démarré le 22 juin 2022 et nous voyons passer des bons plans intéressants sur les smartphones. Fnac/Darty, Cdiscount, Boulanger, Rue du Commerce, toutes les boutiques en ligne sont lancées dans la bataille de l'été. Si vous voulez un smartphone à petit prix, il y a le Redmi Note 10 5G à 159 €. L'Oppo Find X3 Pro, modèle haut de gamme bénéficie d'une réduction de 250 € et passe à 549 €. Le Google Pixel 6 est à 549 €. Vous avez aussi l'iPhone 12 Pro Max en version 256 Go sous la barre des 1000 €.

Soldes été 2022 : le top des offres smartphones

Redmi Note 10 5G à 159 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR RUE DU COMMERCE

Vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 200 € dans le cadre des soldes d'été ? ne ratez pas cette occasion d'acheter le Redmi Note 10 5G de à 159 € chez Rue Du Commerce. C'est un tarif très intéressant au vu des caractéristiques du smartphone. Ce dernier permet en effet gérer les tâches les plus courantes du quotidien de manière relativement confortable. La partie photo est de bonne facture et son autonomie est décente.

Oppo Find X3 Pro à 549 € au lieu de 799 € chez Orange et Sosh

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO FIND X3 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO FIND X3 PRO (SOSH)

Dans le cadre des soldes d'été, Orange et sa filiale Sosh proposent le Find X3 Pro d'Oppo à bon prix. Le smartphone haut de gamme est disponible à 549 euros au lieu de 799 euros. Vous bénéficiez donc d'une réduction sans délai de 250 euros. En ce qui concerne sa fiche technique, l'OPPO Find X3 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces en définition QHD+ (3216 x 1440 pixels).

Son SoC est un Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le smartphone dispose par ailleurs d'une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 65W (charge complète en 38 minutes). Enfin, il dispose d'un quadruple capteur de 50 + 50 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Consultez notre test du OPPO Find X3 Pro pour en savoir plus sur le smartphone.

iPhone 12 Pro Max 256 Go à 999 € au lieu de 1259 € chez Orange et Sosh

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 PRO MAX (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 PRO MAX (SOSH)

L'iPhone 12 Pro Max est en promo chez Orange et Sosh pour les soldes d'été 2022. La version 256 Go du smartphone profite d'une réduction de 260 euros qui fait passer son prix à 999 € au lieu de 1259 €. Malgré la sortie de l'iPhone 13 Pro, la précédente version reste un modèle pertinent et n'a d'ailleurs pas grand-chose à lui envier. Il est d'autant plus pertinent de l'acheter que son prix à beaucoup moins élevé.

Alors, n'hésitez pas à sauter sur cette occasion si vous recherchez le meilleur des iPhone (Pro Max) à un prix très intéressant. Rappelons que la version concernée ici dispose d'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, d'une puce Apple A14 Bionic compatible 5G et profite également de la recharge rapide filaire et sans fil (MagSafe). N'hésitez pas à consulter notre test complet de l'iPhone 12 Pro Max pour tout savoir sur le smartphone.

Galaxy S20 FE 5G à 414 euros au lieu de 499 €

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Le Galaxy S20 FE est en promo chez Cdiscount pour les soldes. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme pour moins de 450 €, c'est une belle occasion à saisir. Sorti l'année dernière, ce smartphone reste un excellent modèle équipé du SoC Snapdragon 865 très performant.

Le smartphone est à 439 € à la base. Cliquez le lien ci-dessus et attendez le popup de réduction. Les membres CDAV peuvent profiter de 25 € de réduction supplémentaires avec le code promo 25D249CD, ce qui fait passer le prix à 414 €.

Samsung Galax S21 FE à 514 € au lieu de 759 €

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Le Galaxy S21 FE est à 514 € au lieu de 759 € chez Cdiscount dans le cadre des soldes d'été 2022. Le prix affiché est de 599 €, mais il suffit de patienter quelques secondes après le chargement de la page et un popup vous proposera une remise de 50 €. Le prix passe ainsi à 539 € mais les membres CDAV peuvent profiter de 25 € de réduction supplémentaire avec le code promo 25D249CD. Le smartphone leur revient donc à 514 €.

Pour rappel, le Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme qui intègre un SoC Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. De quoi profiter de performances irréprochables dans tous les contextes. La partie photo est aussi de bonne qualité et l'autonomie reste très correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh. N'hésitez pas à lire notre test complet du Galaxy S21 FE pour tour savoir sur le smartphone.

Google Pixel 6 à 549 € au lieu de 649 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ RED BY SFR

Voici l'un des meilleurs bons plans smartphones à saisir maintenant. Le Google Pixel 6 fait l'objet d'une réduction de 100 € chez Red by SFR. Le mobile passe de 649 € à 549 € dans le cadre des soldes d'été 2022. Lancé il y a quelques mois, le Pixel 6 est un bon smartphone qui offre de belles performances grâce au SoC Tensor de Google. C'est aussi un excellent modèle pour prendre des photos de jour comme de nuit.