Soldes été PC portables : les offres à ne pas manquer

Et si vous profitiez des soldes d'été 2022 pour vous offrir un PC portable ? Les boutiques en ligne proposent des réductions intéressantes sur divers modèles. Que vous recherchiez un laptop pour de la bureautique et le divertissement ou encore un PC portable gamer, voici les meilleurs bons plans que nous avons dénichés pour vous.

Le rayon informatique des boutiques en ligne n'échappe pas aux réductions des soldes d'été 2022. Le moment est propice pour l'achat d'un PC portable bureautique ou gamer. Nous avons fait le tour des sites et notamment de Fnac/Darty, Cdiscount, Boulanger ou encore Rue du Commerce pour dénicher pour vous les meilleures offres à saisir en ce moment.

Le top des bons plans PC portables pour les soldes d'été 2022

PC portable Asus Vivobook R415EA à 399 €

Ce PC portable est parfait pour de la bureautique et pour votre divertissement. Il est disponible à moins de 400 € sur Rue du Commerce à l'occasion des soldes d'été. L'Asus Vivobook R415EA dispose d'un processeur Core i3 de 11e génération avec 8 Go de mémoire vive. C'est une configuration solide pour les usages courants du quotidien. Et pour le stockage, il dispose d'un SSD NVMe de 256 Go.

Asus Vivobook Pro 15 OLED à 559 €

L'Asus Vivobook Pro 15 est un modèle plus puissant que le précédent et dispose d'un écran OLED de 15 pouces. Ce PC portable embarque un processeur Intel Core i5 de 11e génération épaulé par 8 Go de RAM ainsi qu'un d'un stockage SSD de 256 Go. Dans le cadre des soldes d'été, il profite d'une réduction de 140 € qui fait passer son prix à 559 €. Ce bon plan est proposé chez LeClerc.

PC Portable Gamer LENOVO Legion 5 15ACH6H à 799 €

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H n'est plus à présenter. Ce PC portable gamer offre un excellent rapport qualité-prix. On y retrouve notamment un GPU RTX 3060 ainsi qu'un processeur Ryzen 5 5600H. L'écran d'une diagonale de 15 pouces est de définition Full HD, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Tout ceci pour un tarif de 799 € au lieu de 1299 €. Les membres CDAV peuvent en plus profiter d'une réduction de 25 € grâce au code promo 25D249CD. Le prix revient donc au final 774 €.

PC Portable Gamer MSI Katana GF76 11UE-237XFR à 1099 €

Encore un PC portable gamer : le MSI Katana GF76 11UE-237XFR. Il s'agit d'un bon modèle dont le prix conseillé est de 1599 €. Mais pendant les soldes, il est à 1099 € chez Cdiscount. Cela correspond donc à une remise sans délai de 500 €. Les abonnés CDAV peuvent même profiter d'une réduction supplémentaire de 100 € grâce au code promo 100D999CD. Le prix revient donc au final à 999 €

Ce PC portable équipé d'un processeur Core i7-11800H et d'une carte graphique RTX 3060. Le tout avec 16 Go de RAM. C'est une configuration somme toute musclée pour gérer les jeux de manière confortable en Full HD. Avec en plus le ray tracing. Notez que le PC est livré sans OS et qu'il faudra y installer Windows.