Dyson V8 Extra à moins de 300 euros pendant les soldes

Dyson n’a plus a faire ses preuves en matière d’aspirateur balai. C’est tout simplement la référence du secteur. La marque propose des produits performants et haut de gamme. Pour autant, si votre budget est plus serré, les soldes sont l’occasion de s’offrir le Dyson V8 Extra pour moins de 300 euros chez Boulanger.

Boulanger continue de nous gâter pendant les soldes d’été. Le Dyson V8 Extra est vendu normalement pour 349 euros. Il est en ce moment en promotion avec une remise de 50 euros à 299 euros. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est l’occasion parfaite pour craquer pour un aspirateur balai Dyson.

Adapté pour tous types de sols comme les parquets, les carrelages, les moquettes et les tapis, le Dyson V8 Extra démontre tout le savoir-faire de la marque anglaise. Il tient sa puissance de son moteur numérique de 110 000 tours/minute. Avec ses 14 cyclones, il produit une force centrifuge qui, couplé avec son système de filtration, permet de capturer les poussières microscopiques. Vous avez le choix entre deux niveaux de puissance. Le mode normal de fonctionnement vous permettra de nettoyer votre intérieur pendant 40 minutes tandis que le mode Max vous permet de nettoyer en profondeur avec la puissance maximale pendant 7 minutes. Léger et polyvalent grâce à ses nombreux accessoires, il pourra aspirer tous les recoins de votre maison et de votre voiture. Sa brosse principale, la Motorbar, nettoie les tapis en profondeur et aspire tous les cheveux et poils d’animaux. Cette brosse a même un système de 43 lamelles en polycarbonate pour démêler les poils.

Les accessoires fournis avec le Dyson V8 Extra sont la mini brosse motorisée, l’adaptateur pour meuble bas, le long suceur, l’accessoire 2-en-1 et bien sûr la station d’accueil murale et l’adaptateur secteur.

